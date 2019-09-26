ВЕЛИКИЙ СЕНТЯБРЬ

О войне… О Сухуме… О Победе…

О войне...

Вот уже 26 лет именно так в Абхазии именуется сентябрь. Больше года наш народ, проливая кровь, не жалея сил и здоровья, приближал этот месяц. Первый Президент Абхазии, великий человек Владислав Ардзинба говорил: «Мы шли на смерть для того, чтобы жить». Эти слова линией жизни связывали Восточный и Западный фронты.

Когда в кровавом 1992 году без объявления войны войска госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии, наши ребята несмотря на полное неведение, не растерявшись, под руководством Владислава Ардзинба встали на защиту Родины. Они мотивировали свои действия так: «Другой Родины у нас нет! Она нам дороже жизни!». Интересно, 30 сентября 1992 года было ли предчувствие у наших бойцов, что именно этот день станет днем спасения страны и ровно через год они освободят Абхазию от оккупантов?

Наша армия с помощью добровольцев из братских республик подтвердила истину пословиц: «Духом не упадешь – силой взять не смогут!», «Сила не в ноже, а в руке, которая его держит».

К счастью, о войне я знаю лишь по рассказам людей, переживших ее. Как в 1346 году чума, свирепствовавшая в Европе, так и Отечественная война народа Абхазии вошла в каждый дом. Молодые люди, старики, мужчины и женщины при поддержке добровольцев принесли нам победу. О ней сказано немало. Но всегда о ней помнить необходимо и молодому поколению.

О Сухуме…

Сердце моей Родины – Сухум был оккупирован в первые дни войны и удерживался врагами вплоть до ее окончания. Это и было самым тяжким бременем для наших бойцов-сухумчан. Осознание того, что родные улицы и переулки, где они выросли, топчут вражеские сапоги, что с государственных зданий сбрасывают наши флаги, разрушаются и сжигаются исторические объекты, приводило их в ярость. Военных операций по освобождению Сухума было несколько. Самым трагичным стало Мартовское наступление. Всегда, когда проезжаю через Гумистинский мост, вижу это завораживающее красотой и напоминающее о кровавой войне место, и мне кажется, что лица героев, чьи мемориальные доски установлены на скалах, смотрят на нас и рассказывают свои истории, делятся надеждами, переживаниями и говорят: «Береги тот город, ради которого мы отдали свои жизни и подарили тебе возможность жить в нем».

Теперь, когда у нас есть возможность мирно жить в нашем родном городе, мы не должны относиться к нему просто как к месту проживания, мы обязаны беречь то, что было завещано нам героями.

О Победе…

Сентябрь для меня, как и для всего нашего народа навсегда останется месяцем, который не отдал другим месяцам две самые важные даты: 27– день освобождения столицы и 30 – День Победы. Сентябрь, как абхазы говорят, «чужое не берет и свое не отдаст».

Мадина ЧАГАВА

Номер: 101Выпуск: 3841Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА