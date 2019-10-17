ВСЯ ЖИЗНЬ ЕГО – В НАУКЕ

Память

Абхазская наука понесла тяжелую утрату. 9 октября, не дожив до своего 95-летия несколько дней, ушел из жизни известный абхазский историк, доктор исторических наук, профессор, академик АНА Арвелод Эрастович Куправа.

А.Куправа родился 14 октября 1924 г. в с. Река Самурзаканского уезда (с 1930 г. входит в Очамчырский район) ССР Абхазия, в традиционной абхазской крестьянской семье. Детство его прошло в деревне, где окончил семилетнюю школу. В 1944 г. окончил Очамчырскую абхазскую среднюю школу, в 1948 г. – исторический факультет Сухумского госпединститута.

Трудовую деятельность А.Куправа начал еще в годы учебы в школе. Затем, после окончания института, А. Куправа работал директором Ачигварской русской 8-летней школы (1948-1950) и зав. отделом пропаганды и агитации Ткварчельского горкома партии (1950-1951). В 1951г. завершает аспирантскую подготовку, совмещая учебу с работой, и назначается научным сотрудником Абхазского государственного музея. С 1956 г. он – научный работник Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии), где он трудился до последних дней своей жизни, пройдя все ступени научной иерархии – от младшего до главного научного сотрудника, причем в течение 21 года (1962–1983) был заведующим отделом истории.

Научно-исследовательскую работу А. Куправа успешно совмещает с преподавательской работой в вузах республики. В 1953–1973 гг. в Вечернем университете марксизма-ленинизма читал лекции по истории СССР; в 1957–1974 гг. в Сухумском госпединституте вел курс лекций по истории Абхазии и научному коммунизму; с 1981 г. – профессор АГУ; в 1983–1994 гг. – зав. кафедрой истории, археологии и этнологии Абхазии в АГУ.

Защитил диссертации: в 1955 г. – на соискание ученой степени кандидата исторических наук; в 1970 г. – ученой степени доктора исторических наук. В 1969 г. утвержден в ученом звании доцента, в 1974 г. – профессора. В 1967 г. ему присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Абхазской АССР, в 1979 году – заслуженного деятеля науки Абхазской АССР, в 1982 г. – заслуженного деятеля науки Грузинской ССР. В 2008 г. он избран академиком АН Абхазии.

А.Э. Куправа – автор более 500 опубликованных работ, из них более 50 монографий, сборников и брошюр.

А.Э. Куправа специализировался по истории Абхазии XIX–XX вв. Он – первый кандидат и доктор наук по истории Абхазии советского периода. Историография истории советской Абхазии – эта составная и неотъемлемая часть всей историографии истории Абхазии. Следовательно, без абхазской советской историографии немыслимо говорить об историографии истории Абхазии в целом. А. Э. Куправа – компетентный и общепризнанный исследователь истории Абхазии означенного периода.

А.Э. Куправа принадлежат фундаментальные монографии по истории кооперации: «История кооперации Абхазской АССР. 1921–1929 годы» (Тб. 1968), «История кооперации Абхазской АССР. 1929–1937 годы» (Сухум, 1988). В них освещаются история всех форм кооперации, особенности кооперативного строительства в республике в этот сложный и полный трагических событий период становления советской деревни.

Значителен вклад А. Куправа в исследование истории доколхозной абхазской деревни. Этой проблеме посвящены его труды: «Абхазская деревня на пути социализма. Канун коллективизации – 1926–1929 годы» (Тб, 1977); «Культурное строительство в абхазской деревне. 1921–1929 годы» (Сухум, 1973); «Классовая борьба в абхазской деревне. 1921–1929 годы» (Сухум, 1984).

На протяжении многих лет А. Куправа изучал историю Абхазии первых лет Советской власти. Эти проблемы рассматриваются в его трудах: «Крестьянство Абхазии в годы восстановительного периода. 1921–1925 годы» (Сухум, 1959); «Из истории культурного строительства в Советской Абхазии. 1921–1925 годы» (Сухум, 1961); монография «Промышленность и транспорт Абхазии в первые годы Советской власти» (Сухум, 1968).

Одним из важных научных направлений исследовательской деятельности А. Куправа в советское время было изучение истории культурного строительства в республике. Этой проблематике он посвятил, помимо вышеупомянутых, ряд монографий: «Абхазия на пути Октября» (Сухум, 1980 (на абх. языке); «Культура Советской Абхазии за 60 лет» (Сухум, 1981); «Ликвидация неграмотности населения в Абхазской АССР» (Сухум, 1979) и др. Этой же проблеме были также посвящены его научные статьи, в которых прослеживается сложный и многосторонний процесс развития советской культуры в Абхазии, раскрываются количественные и качественные изменения в культурной жизни народа.

А.Куправа – автор первых обобщающих историографических очерков. Часто выступал с рецензиями на книги своих коллег в периодической печати, в научных сборниках и журналах, в том числе в общесоюзных – «Вопросы истории», «История СССР», «Вопросы истории КПСС». Авторские соображения, оценки и выводы, содержащиеся в них, отражают состояние исторической мысли в абхазской советской историографии и в этом, прежде всего, их несомненная историческая ценность.

А.Куправа активно участвовал в развитии биографистики в абхазской исторической науке. Он соавтор книг о борцах за Советскую власть: «Борцы за Советскую власть в Абхазии» (Сухум, 1965); «Борцы за Советскую власть в Абхазии» (Сухум, 1973); «Борцы за Октябрь в Абхазии» (Сухум, 1981). Для «Абхазского биографического словаря» им были написаны более 130 персональных статей, а также очерки об участниках грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. В 2010 г. в Сухуме вышел его очередной труд «Люди: время и жизнь», где собраны биографические очерки и статьи, посвященные представителям абхазской интеллигенции первой волны, народным учителям, просветителям, сказителям, ораторам.

Большое место в научной работе А. Куправа занимает участие в создании первых обобщающих коллективных трудов по истории Абхазии. Он один из ведущих авторов и редактор «Очерков истории Абхазской АССР. Часть II» (Сухум, 1964), «Истории Абхазской АССР. 1917–1937 годы» (Сухум, 1983), первого учебного пособия для вузов «История Абхазии» (Сухум, 1986), составленного совместно с З.В. Анчабадзе и Г.А. Дзидзария, соавтор монографии «Абхазы» (М., 2007).

А.Куправа – редактор многих монографических исследований и сборников трудов. При его активном участии как составителя и ответственного редактора изданы книги ушедших из жизни его коллег: Г.А. Дзидзария. Труды. III. Из неопубликованного наследия (Сухум, 2006); Г.А. Амичба. Труды. История и этнография Абхазии (Сухум, 2004, на абх. языке); Д.А. Адлейба. Подготовка кадров интеллигенции и ее роль в социалистическом и культурном развитии Абхазской АССР. 1946–1965 годы (Сухум, 2002). Также при его руководстве и участии издан ряд других сборников: Участники освободительного движения в Абхазии. 1917–1921 годы. Воспоминания киаразовцев, красногвардейцев и красных партизан (Сухум, 2007); серия сборников материалов по истории Абхазии XIX века на основе документов из личного архива Г. А. Дзидзария в трех томах (Сухум, 2008, 2011, 2012).

А.Куправа часто выступал с научными докладами и сообщениями по проблемам истории Абхазии на общесоюзных, республиканских и международных научных сессиях, симпозиумах и конференциях в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Кишиневе, Ереване, Казани, Ростове-на-Дону и других научных центрах.

Работы А. Куправа издавались на абхазском, русском, грузинском, армянском, татарском, немецком языках. О его трудах высоко отзывались известные советские историки – академики В. П. Данилов, В. М. Селунская, Ю. А. Поляков и другие. А. Куправа посвятил жизни и деятельности своих коллег обстоятельные труды, в числе которых «Георгий Алексеевич Дзидзария» (2006, 2014), «Зураб Вионорович Анчабадзе. К 90-летию со дня рождения». (2010), «Хухут Соломонович Бгажба. К 100-летию со дня рождения» (2014) и другие.

После войны в Абхазии А. Э. Куправа занимался исследованием вопросов традиционной культуры, результатами которой стали работы: «Заметки об отражении духовности в абхазской традиционной культуре». (Сухум, 1998); «Из истории абхазской традиционной культуры» (М., 1998); «Апсуара. Среда формирования. Духовные и нравственные основы» (Сухум, 2000); «Апсуара – традиционная культура абхазов» (Краснодар, 2002); «Из истории абхазской антропонимии. К вопросу преобразований фамильных имен» (Сочи, 2003); «Апсуара – традиционная культура абхазов» (Сухум, 2007). За фундаментальную работу А. Э. Куправа «Вопросы традиционной культуры абхазов» (Сухум, 2008) ему была присуждена Государственная премия в области науки им Г. А. Дзидзария.

А.Куправа внимательный, доброжелательный, авторитетный научный руководитель. Под его научным руководством и при участии в качестве официального оппонента защищено тридцати кандидатских и докторских диссертаций. До последних дней своей жизни руководил аспирантами и соискателями в АбИГИ и АГУ.

А.Куправа активно участвовал и в общественной жизни. Избирался членом пленума Ткварчельского и Сухумского горкомов партии, делегатом партийных конференций Абхазской партийной организации. В 1971– 1990 годах – председатель Абхазского отделения Советского общества дружбы с ГДР; в 1977–1992 годах – председатель президиума правления Сухумской городской организации общества «Знание» и зам. председателя правления Абхазской организации общества «Знание»; в 1978–1992 годах – член правления и зам. председателя Абхазской организации общества историков. В разное время был членом комиссии Совета Министров Абхазской АССР по Государственным премиям им. Д.И. Гулиа, членом правления Абхазского комитета защиты мира, состоял членом ученых советов ряда организаций и научных советов при президиуме АН Грузинской ССР и т.д.

В последнее время А. Куправа – член комиссии при Президенте Республики Абхазия по реабилитации жертв политических репрессий, член Комиссии по государственной премии Республики Абхазия им. Г.А. Дзидзария в области науки, член специализированных диссертационных советов по защите диссертаций при АбИГИ и АГУ и т.д.

А.Куправа – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. Имеет боевые и гражданские награды правительств СССР, Абхазской АССР и Российской Федерации. В 2011 г. он награжден орденом «Ахьдз-Апша» 2-й степени, в 2012 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».

Многогранной деятельности видного ученого посвящена книга «Арвелод Эрастович Куправа», изданная в 2013 г. в Сухуме и приуроченная к 90-летию со дня его рождения. Научная основательность и эрудиция Арвелода Куправа противостояли поверхностной информированности, поспешной модернизации прошлого, что стремился воспитать и в своих учениках.

В Абхазском институте планировалось издание 10-томного собрания сочинений А. Э. Куправа и 5-томного сборника материалов по истории Абхазии советского периода из архива ученого. Но при его жизни из задуманного удалось осуществить не все. Издано 4 тома собрания и 3 тома материалов. Мы доведем начатое до логического конца. Адекватная оценка научной деятельности А. Куправа – дело будущего. Уверены, что еще не одно поколение исследователей истории Абхазии неизменно будет обращаться к трудам Арвелода Эрастовича Куправа.

Арвелод Эрастович ушел от нас, но с нами остаются его труды, отношение к своему делу, которые служат примером высокого профессионализма, самоорганизации и ответственности ученого.

Добрая память о старшем коллеге, неутомимом труженике и прекрасном человеке, докторе исторических наук, академике Арвелоде Эрастовиче Куправа останется в наших сердцах.

Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа

Номер: 108Выпуск: 3848Рубрика: обществоАвтор: Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиаазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа