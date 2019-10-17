СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и Минобороны Абхазии приступили к проведению совместного батальонного тактического учения в горах и на морском побережье республики.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе недельного мероприятия на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» мотострелки, разведчики, артиллеристы и танкисты отработают ведение общевойскового боя в наступлении и обороне, совершение внезапных тактических маневров, преодоление зон радиоактивного, химического и биологического заражения.

Кроме того, личные составы вооруженных сил России и Абхазии выполнят маневренную оборону береговой линии республики от морского десанта условного противника с созданием фортификационных сооружений вдоль берега и маскировкой боевых машин, нанесением огневого поражения наступающим надводным средствам условного противника.

Целью совместного БТУ является совершенствование слаженности подразделений и навыков военнослужащих всех степеней эффективного выполнения задач современного общевойскового боя. Всего в тактическом учении принимают участие до одной тысячи военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Номер: 108Выпуск: 3848Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа