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17.10.2019
Номер: 108
Выпуск: 3848
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес министру Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергею Чеботарёву по случаю его дня рождения.
В поздравлении Валерий Бганба отметил высокий профессионализм и большой вклад Сергея Чеботарёва в укрепление двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Премьер-министр Абхазии пожелал Сергею Чеботарёву новых успехов в государственной деятельности и достижения самых высоких целей.
Номер: 108
Выпуск: 3848
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс