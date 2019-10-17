ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес министру Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергею Чеботарёву по случаю его дня рождения.

В поздравлении Валерий Бганба отметил высокий профессионализм и большой вклад Сергея Чеботарёва в укрепление двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Премьер-министр Абхазии пожелал Сергею Чеботарёву новых успехов в государственной деятельности и достижения самых высоких целей.

Номер: 108Выпуск: 3848Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс