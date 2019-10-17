ВОЗРОДИТЬ МОРСКУЮ ТРАНСПОРТНУЮ ЛИНИЮ РЕСПУБЛИКИ

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Сухумский морпорт – один из лучших и востребованных портов на Черноморском побережье. Первым пассажирским пароходом, который зашел в Сухум в советские времена была «Абхазия». Это было большое событие для нашей республики – политическое, экономическое, социальное. Был открыт путь пассажирам, имеющим теперь возможность добираться к нам морем.

Количество пассажирских судов стало увеличиваться с каждым годом. Работа морпорта стала приносить ощутимый доход республике.

Главный пирс был построен таким образом (с изгибом), чтобы течение морской воды и волны не могли наносить донный, инертный материал, который мешал бы подходу судам с большим тоннажем. В Сухум приходили различные пароходы, в том числе и океанские: «Россия», «Адмирал Нахимов», «Победа», «Иван Франко», «Леонид Собинов», «Тарас Шевченко», «Александр Пушкин» и другие. Частыми гостями были пассажирские корабли из Греции, Румынии, Болгарии, ГДР.

Были такие дни, когда у главной пристани уже стояли два больших парохода, и на рейде в бухте еще такие же два. А на горизонте уже просматривался новый, идущий в Сухум.

Капитаны любили Сухумский порт, как они говорили – береговая линия сама гасила волны и природа делала причаливание к пристани спокойным, не проблемным действием. А больше всего им нравилось, что практически в Сухумской бухте не бывало туманов.

Где-то в конце 70-х годов ХХ века Тбилиси решил расширить количество мест для швартовки судов. Тогда стали строить морвокзал, на многочисленных сваях, сбоку от пирса, другой причал и надстраивать новый в виде трехэтажного корабля, часть городской общественности стала возмущаться. Строящийся морвокзал закрывал горизонт морской глади и архитектурно не был привлекательным. Как сказали бы сегодня, без дизайнерской изюминки. Курировал строительство один из секретарей абхазского обкома партии, присланный из Грузии. Видимо, он большой любитель балконов, так как обязал архитекторов создать такое сооружение, где было бы много «бальконов». Возмутившимся представителям городской общественности, а они по тем временам практически все были членами КПСС, власти объяснили задачи партии, после чего никто не хотел проводить митинг против правительства. Строительство продолжилось.

С того момента дно у главного и пристроенного причалов стало мелеть. Подводное течение «заставляло» инертный материал «путаться и оседать» среди свай. Раз в месяц, два раза в квартал (все зависело от времени года) у причала начинала работать плавающая платформа «Черноморец» с большим ковшом, которая выбирала грунт у причалов.

Протестующая городская общественность была права: при строительстве нового причала и морвокзала власти, конструкторы, архитекторы были озабочены только внешним видом сооружения. Как поведет дно моря «специалисты» не учли. Кстати, за все годы существования к новому причалу океанские или просто большие пароходы так ни разу не причаливали.

Сегодня здание, недостроенного морского вокзала – самое некрасивое, ненужное сооружение, уродующее Сухумскую красавицу-набережную.

В преддверии открытия морского сообщения и захода крупного лайнера «Князь Владимир» проводится очистка дна у главных причалов. Нет сомнений, такие работы будут вестись теперь постоянно.

Море со своим течением, волнением создает благоприятные условия для захода в Сухумский морпорт, когда-то очень удобный для любого морского транспортного средства.

Ниже мы приводим данные из соцсетей о лайнере «Князь Владимир», который является первой ласточкой в нашей морской транспортной системе за послевоенные годы.

Князь Владимир Святославич в 988 году принял христианство, а также сделал его государственной религией Киевской Руси. Прославлен в лике святых как равноапостольный.

Теплоход «Князь Владимир» – круизный лайнер, соединяющий города Краснодарского края с Крымом. Круиз по Черному морю длится 7-8 дней, следует по маршруту: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Это круговой маршрут, поэтому посадка возможна в любом порту.

Для выполнения поручения В.В. Путина по возобновлению круизов по Черному морю морская компания (в г. Новороссийске) приобрела круизный лайнер «Князь Владимир», произвела ремонт судна, разработала интересный маршрут и запустила их 11.06.2017 г.

«Планета-тур» в Новороссийске является агентом по продаже Черноморских круизов на «Князь Владимир», тел. для справок: (918)331-97-97

«Князь Владимир» состоит из 9 палуб, его обслуживает экипаж из 250 человек, весит 9159 тонн. На лайнере есть все необходимое для безопасного и комфортного отдыха.

2013 и 2017 годах проведены работы по реконструкции судна, включая модернизацию и приведение к современным стандартам внутренних помещений и системы кондиционирования.

Обновление внутренних помещений теплохода состоялось и в 2018 году.

Технические характеристики:

•Длина – 142 м;

•Ширина – 22 м;

•Осадка – 7,8 м;

•Количество мест – 940;

Количество палуб – 9.

Инфраструктура:

•Ресторан «Ривьера» – щведский стол на 600 мест, за столиком 8 мест. Питание в две смены.

•Аля-карт-ресторан (по меню) за дополнительную плату.

•3 бара.

•Новинка! Караоке-бар.

•Кинотеатр.

•Парикмахерская.

•Спа-зона.

•Аква-зона (2 бассейна для взрослых и 1 детский бассейн с морской водой, 1 джакузи, вода обновляется ежедневно утром).

•Дискотечная и концертная площадка;

•Детская игровая комната.

•Магазин.

•Возможна оплата картой на теплоходе за допуслуги.

•wi fi работает только в портах, во время переходов связи нет.

Каюты: всего на судне 300 кают разной категории от эконом- до люкса, все каюты комфортабельные с кондиционерами, душем, санузлом, в большинстве имеются телевизоры, холодильники и телефоны для внутренней связи.

Развлечения: каждый вечер проводятся зажигательные шоу-программы для взрослой аудитории с участием эстрадных артистов; есть ночной клуб и дискотека у бассейна. Детские аниматоры не дадут скучать со своей развлекательной программой. За неделю вы посетите множество городов, заказав экскурсии на судне.

Маршруты на т/х «Князь Владимир» в 2019 году:

1) Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь (2 дня) – день в море – Сочи – 7 дней.

2) Новороссийск – Ялта – Севастополь (2 дня) – день в море – Сочи (2 дня) – Новороссийск – 8 дней

3) Ялта – Севастополь (2дня) – день в море – Сочи (2 дня) – Новороссийск – Ялта – 8 дней.

4) Севастополь – день в море – Сочи (2 дня) – Новороссийск – Ялта – Севастополь – 7 дней.

*Круизы выполняются только на весь маршрут – на 7 или 8 дней. Посадка возможна в любом порту. Скидки на круиз:

•Акция! Дети до 14 лет (1 или 2 ребенка) путешествует бесплатно до конца навигации.

•Акция! Третья и четвертая внутренняя палуба по цене второй палубы.

•5% – скидка пенсионерам. Предоставляется туристам, достигшим пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) – без предъявления документов. Остальным категориям по подтверждающим документам. Данная скидка не суммируется с другими скидками.

•5,5% – скидка «Повторный турист» – скидка тем клиентам, кто уже был в круизе на «Князе Владимире» в 2017-2018 году. Данная скидка не суммируется с другими скидками

•10% – скидка детям до 14 лет включительно на основном месте, без дополнительных скидок за верхнее или дополнительное место. Данная скидка не суммируется с другими скидками.

•20% – скидка за верхние места в каютах A-2 и Б-2 на всех палубах, кроме категорий «Сьют». Данная скидка не суммируется с другими скидками.

•25% – скидка за верхние места во внутренних каютах на 5-й палубе.

•10% – группам от 25 человек. 1 руководитель бесплатно для группы 25 человек (25+1). Групповые скидки не суммируются с другими скидками.

•Дети до 5 лет включительно – проезд бесплатный (без предоставления отдельного спального места). Питание ребенку до 5 лет оплачивается на теплоходе.

•Бесплатно предоставляется дополнительное место для одного пассажира в каюте категории «Сьют».

Цены на круизы (лето 2019 г.):

2-я палуба без иллюминатора – 33500 рублей

2-я палуба с иллюминатором – 43800 рублей

4-я палуба с окном – 48500 рублей

5-я палуба с 2 окнами – 80600 рублей

«Сьют» 5-я палуба видовые – 84300 рублей

В стоимость включено: проживание в каюте соответствующей категории, трехразовое питание, напитки: чай, кофе и вода во время завтрака, обеда, ужина; развлекательная программа на борту; пользование аква-зоной.

Первой услугой по питанию является ужин. Далее – завтрак, обед и ужин, окончание – завтрак.

Дополнительно оплачивается: проезд до порта окончания/начала круиза; экскурсии; напитки.

Страницу подготовил Юрий КУРАСКУА

Номер: 109Выпуск: 3849Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА