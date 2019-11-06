ПАМЯТИ ПАВШИХ

Новая книга

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил презентацию книги публициста, автора книг о защитниках Родины Гугуцы Джикирба «Афырхацъа Аиааира Щзаазгаз».

Издание рассказывает о жизненном пути 52 воинов, выходцев из восточной части города Гудауты, павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Гугуца Джикирба выразила благодарность главе государства Раулю Хаджимба за поддержку в издании книги.

«Сегодняшний день посвящен памяти павших воинов. Боль матерей, которые потеряли своих сыновей и дочерей, всегда будет и нашей болью. Хочу сказать спасибо Президенту страны Раулю Хаджимба за оказанную поддержку», – сказала она.

Глава государства подчеркнул важность сохранения памяти защитников Родины для будущих поколений.

«Книга, которая рассказывает о наших братьях и сестрах, не только сохраняет память, но и имеет важное значение для того, чтобы в будущем войны больше не было, чтобы наш народ был более единым. Наши ребята плечом к плечу, не боясь, пошли против врага во имя победы. Нужно создавать условия, чтобы будущие поколения передавали эту память. Большое спасибо автору книги, она проделала большую работу, лично побывала в каждой семье, чтобы собрать необходимый материал.

Преклоняюсь перед теми, кто сегодня здесь, и памятью тех, кого уже, к сожалению, с нами нет. Если не было бы вас, отцов и матерей, не было бы и таких героев.

Пускай будет мирное небо над головой и будут возможности, чтобы наши дети росли в мире. Желаю нам всем побед и только побед», – сказал Президент.

Эмма Ермолова от лица матерей погибших в Отечественной войне выразила благодарность за издание книги.

«Это история, и она будет помогать в воспитании нашей молодежи. Пусть никогда не будут забыты те, кто отдал жизнь за свободу нашей страны», – сказала она.

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА