Съедобная посуда

Барнаульские ученые предложили к массовому выпуску посуду, изготовленную из люпина. Люпин относится к семейству бобовых, является прекрасным источником белка и содержит оптимальный состав аминокислот. Люпин применяется в пищевой промышленности, медицине и фармакологии. А теперь из его отходов планируется изготавливать экологически чистую, более того, съедобную посуду.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы