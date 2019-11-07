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07.11.2019
Номер: 118
Выпуск: 3858
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
Съедобная посуда
Барнаульские ученые предложили к массовому выпуску посуду, изготовленную из люпина. Люпин относится к семейству бобовых, является прекрасным источником белка и содержит оптимальный состав аминокислот. Люпин применяется в пищевой промышленности, медицине и фармакологии. А теперь из его отходов планируется изготавливать экологически чистую, более того, съедобную посуду.
Номер: 118
Выпуск: 3858
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы