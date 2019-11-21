НА СКРОМНЫХ ЛЮДЯХ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ

ВИКТОРУ АРГУН – 80 ЛЕТ

Приезжая в Пицундский пансионат «Литфонд» имени Д.И. Гулиа в творческую командировку и на отдых, мы, члены Союза писателей Абхазии, неизменно задаем вопрос: «Виктор Шамахович на месте?». Каждый желает увидеть этого интересного, приветливого человека, который уже более двадцати лет работает в «Литфонде» – сначала он был заместителем директора, а в последние годы – заведующим службой благоустройства территории. Общий стаж работы у Виктора Аргун – 56 лет. Из них 50 лет он работает в сфере туризма и курорта. Виктор Шамахович всегда встречает нас обаятельной улыбкой. Он немногословен, сдержан в эмоциях, но сразу видна его глубокая внутренняя культура и богатый духовный мир.

Виктор Шамахович Аргун воспитан в глубоких абхазских традициях, он – живой носитель Апсуара. Если на территории «Литфонда» вы увидите мужчину высокого роста, подтянутого, аккуратно одетого, – не сомневайтесь, это он, Виктор Шамахович. В пансионате он следит за благоустройством, зелеными насаждениями, цветами, зоной отдыха, детскими площадками и пляжным хозяйством. Где приложена рука Виктора Шамаховича, там порядок и чистота.

Коллектив пансионата «Литфонд» – приветливый, гостеприимный, спокойный. Молодым есть с кого брать пример. Это представители старшего поколения – Анатолий Еснатович Авидзба (гендиректор пансионата «Литфонд», Леонид Хуатхутович Габлия (зам. гендиректора ) и Виктор Шамахович Аргун.

Виктор Шамахович как-то обмолвился: «Мне всегда везло с руководителями…».

Анатолий Еснатович Авидзба тоже с большим уважением относится к своему другу Виктору Аргун, характеризуя его так: «Работать с Виктором Шамаховичем мне всегда легко и приятно, ведь мы знакомы с юности и всю жизнь вместе. Во многих делах я с ним советуюсь, он надежный, доверяю ему, как самому себе, всегда справляется с любой работой вовремя…».

Все наши абхазские писатели и журналисты, находясь в Литфонде, любят общаться с Виктором Аргун, ну не всегда есть возможность уделять внимание каждому, он всегда спешит к своим делам. Многие из наших писателей посвящали свои очерки жизни и деятельности Виктора Шамаховича. Например: «Виктор Аргун: сквозь призму прожитого и пережитого…(Владимир Зантариа, журнал «Айуа-Сухум», № 3, 2017 г.), «Совестливый» (Виталий Амаршан, газета «Апсны», № 75, 2017 г.).

Меня с Виктором Шамаховичем еще больше объединила и сдружила работа над телефильмом, посвященным его брату, известному банкиру Абхазии Иллариону Аргун. Да и идея его создания тоже исходила от Виктора Шамаховича.

Семья Шамаха Аргун и Ольги Шулумба была большая. Они жили в селе Анхуа Гудаутского района. Шамах был гостеприимный, трудолюбивый, уважаемый крестьянин, хороший наездник. Старшим из пятерых детей был Виктор, ему было 15 лет, а самой младшей Тине – три, когда их отец Шамах скоропостижно скончался. И вот старшему брату Виктору пришлось опекать всех младших братьев и сестер.

Виктор Шамахович окончил Сухумский педагогический институт. Несколько лет проработал воспитателем в Калдахуарской школе-интернате, старшим инструктором-методистом в Гагрском экскурсионном бюро. Со дня открытия курорта «Пицунда» в ноябре 1967 года был избран освобождённым председателем профсоюза Объединения пансионатов курорта Пицунда. В 1973 г. избран председателем Пицундского поселкового совета депутатов трудящихся. В 1975 г. был назначен первым заместителем директора Объединения пансионатов курорта «Пицунда». Тут Виктор Шамахович получил большой опыт работы с людьми, проявил организаторские способности. В те советские времена работать председателем профкома было не так легко, нужна была высокая порядочность, трудоспособность, целеустремленность и принципиальность. Всеми этими качествами обладал Виктор Аргун, поэтому он смог проработать столь долгое время на этой должности. Его работой интересовались весьма авторитетные и весомые по тем временам средства массовой информации. Приезжали известные журналисты, которые писали содержательные, хорошие статьи, посвященные работе профсоюзной организации Пицундского курорта.

За это время Виктор Аргун был награжден орденом «Знак Почета» (1981 г.), почетным знаком «Отличник курортов и профсоюзов», многочисленными почетными грамотами областной профсоюзной организации и советского туризма…

Виктор Аргун работал с такими яркими личностями Абхазии, как Энвер Капба, Тамара Гицба, которые внесли неоценимый вклад в строительство и развитие курорта «Пицунда».

Виктору Шамаховичу по роду своей деятельности приходилось встречаться с многими высокопоставленными лицами СССР. Он непосредственно встречался и вел беседы с Алексеем Косыгиным, занимавшим пост Председателя Совета Министров СССР, с секретарем ЦК КПСС Андреем Кириленко, академиком Андреем Сахаровым и многими другими. Конечно, эти беседы были о курорте «Пицунда», о жизни, традициях, нравах, культуре абхазов. Беседовать и отвечать на вопросы таких людей было нелегко, но Виктор Шамахович без лишних слов, коротко, ясно, ссылаясь на исторические даты, приводя цитаты из литературы и трудов известных ученых и писателей, мог дать глубокий ответ.

В должности заместителя директора курорта «Пицунда» Виктор Шамахович сделал очень многое для развития пансионатов и подготовки кадров, в частности, для обслуживания иностранных туристов. Ему приходилось встречаться, общаться со всеми известными писателями СССР, а затем уже и России. О каждом из них у него есть что рассказать, что вспомнить. Виктор Аргун всегда принимает участие во всех мероприятиях, конференциях, встречах, проводимых в «Литфонде». У меня в архиве сохранилась вот такая уникальная фотография.

Особо хочу выделить заслуги Виктора Шамаховича Аргун во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Как нам известно, из оккупированных врагами мест Абхазии беженцы находились в Пицунде. Корпуса курорта «Пицунда» выполняли тогда совсем другую функцию. Директором курорта «Пицунда» в тот период Владислав Ардзинба назначил Виктора Аргун. Не покладая рук днем и ночью работал Виктор Аргун, чтобы беженцы не были голодными, чтобы могли находиться в тепле. Чем только ни занимался он в тот период! Виктор Шамахович был руководителем и снабженцем, организатором и помощником во всех делах, другом и братом беженцев… И конечно, он оправдал надежды, возлагаемые на него Главнокомандующим Владиславом Григорьевичем Ардзинба.

У Виктора Шамаховича – счастливая семья. Супруга, Дина Васильевна Джакония, филолог, выпускница Абхазского государственного университета, долгое время работала в Пицундском Доме культуре заведующей детским сектором. В этом году исполнилось 50 лет их совместной жизни. Старшая дочь Регина Викторовна Аргун по специальности дефектолог, окончила Московский педагогический университет имени В.И. Ленина. В данное время работает в строительной компании в городе Сочи. Младшая дочь Мадлена Викторовна Аргун окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

Недавно Виктор Шамахович Аргун отметил 80-летний юбилей. Всю свою жизнь он посвятил честному, добросовестному служению родному народу. Желаем ему долго и счастливо жить вместе с любимой семьей и преданными друзьями.

Екатерина БЕБИА, журналист, профессор

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: обществоАвтор: Екатерина БЕБИА, журналист, профессор