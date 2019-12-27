САМЫЙ ЦЕННЫЙ МЕДИКАМЕНТ

Первая мировая воина грянула, как любая война на Руси, неожиданно. И внезапно выяснилось, что такой необходимый медикамент для лечения раненых, как йод, в России не производится. Мало того, он поставляется в империю неприятелем, то есть Германией.

Проблема получения йода из водорослей была решена отнюдь не в каком-то приморском городе, а в пыльном Екатеринославе, позднее ставшем Днепропетровском. Впрочем, пыль в глаза екатеринославцы пускать умели всегда. Просто в этот раз она попала в «государево око».

В 1914 году Лев Писаржев-ский и Николай Аверкиев нашли новый каталитический способ получения йода и опубликовали об этом материал в «Известиях Екатеринославского горного института» и в «Журнале Русского физикохимического общества». Уже в январе 1915 года, во время визита императора Николая II в Екатеринослав, ему для нужд госпиталя в Зимнем дворце был подарен флакон йода, полученного из морских водорослей по способу Писаржевского и Аверкиева, с устной преамбулой в том духе, что, мол, екатеринославский йод в скором времени может заменить немецкий. Государь отреагировал сугубо положительно и выделил для строительства йодной станции 50 тысяч рублей из личных средств. По воспоминаниям екатеринославского губернского предводителя дворянства Николая Урусова, присутствующего при этом, «государю понравился хрустальный флакон и цвет жидкости, напоминающий хороший коньяк». Добро было получено. И бюрократическое колесо завертелось. Но, как всегда, многим хотелось не только выполнить волю начальства, но и кое-что поиметь и для себя лично. Правда, это не всегда получалось.

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы