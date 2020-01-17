СПОРТ

В г. Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий Автономный округ) проводился Всероссийский турнир по косики каратэ памяти МС России по каратэ О.П.Лавышека, где приняли участие более 20 команд из РФ. Республику Абхазия на данном турнире представил наш юный воспитанник – Дмитрий Адлейба, который в возрастной категории 10-11 лет и весовой категории до 32 кг завоевал золотую медаль. Готовил Дмитрия тренер Демис Адлейба.

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В г.Армавире прошёл отборочный чемпионат Южного Федерального округа РФ по самбо среди мужчин и женщин, в котором принимали участие 120 сильнейших спортсменов из 8 субъектов ЮФО РФ (Республики Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, а также команды г. Севастополя и Абхазии). Выступая в весовой категории до 100 кг, 3-е место занял воспитанник секции самбо Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума Гаделия Инал ( тренер Погосов А.Б.). Инал также выиграл и стыковую встречу за путевку в финальную часть чемпионата России, который пройдет в конце февраля в г.Чебоксары.

Ранее Инал выступал в Москве в финальной части Всероссийского студенческого фестиваля боевых искусств по самбо, где завоевал серебряную медаль.

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В Сочи прошло открытое первенство г. Сочи по дзюдо среди юношей и девушек 2007- 2009 г.р., в котором приняли участие более 200 спортсменов. В весовой категории до 44 кг, одержав четыре победы, 1-е место заняла воспитанница секции дзюдо Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума Лорена Симонова (тренер Саид Адлейба). В весовой категории до 42 кг Ренат Сингатулин и Ярослав Сингатулин заняли 3-е место. Тренирует спортсменов И. Гаделия.

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту