ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

На 69-м году ушел из жизни абхазский журналист, поэт, член Ассоциации писателей Абхазии, член союзов журналистов СССР, Абхазии, России Виктор Кириллович Куакуаскир.

В. Куакуаскир родился 24 апреля 1951 года в селе Агу-Бедия Очамчырского района. В 1969 году окончил среднюю школу в родном селе. После службы в рядах Советской армии работал в шахте №5 Ткуарчалского шахтоуправления. Но Виктора с юности интересовали литература и журналистика, он рано стал писать, и его работы время от времени появлялись в периодической печати, чем он привлек к себе внимание читателей. А в 1976 году Виктор стал участником съезда молодых писателей СССР.

В 1986 году В. Куакуаскир окончил Абхазский госуниверситет. Учитывая его журналистские склонности, газета «Апсны капш» взяла его собственным корреспондентом по городу Ткуарчалу и Очамчырскому району. Позже руководство газеты перевело его в Сухум корреспондентом, а затем назначило редактором отдела. И уже из редакции его направляют учиться в Ленинград, в Высшую партийную школу. После окончания партшколы стал работать в Ткуарчалском горкоме партии. Однако спустя некоторое время возвратился к любимой профессии – вновь начал работать в редакции газеты «Апсны Капш».

Параллельно с журналистикой Виктор Куакуаскир увлекался литературой, создавал поэтические произведения. Его стихи печатались в газете «Апсны Капш», журналах «Алашара» и «Акуа-Сухум», в переводе на русский язык – в альманахе «Родники», издававшемся в Москве при книжном издательстве «Молодая гвардия» и в сборнике «Однажды в апреле». Его стихи опубликованы в «Антологии абхазской поэзии. XX век» (издания 2001 и 2009 гг.)

Когда началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг., журналист находился в Ткуарчале. И с первых дней он был в гуще своего народа. Он сделал немало для организации новостных передач на Ткуарчалском телевидении. Когда вещание телевидения прекратилось из-за того, что его ретрансляционную вышку разбомбили грузинские агрессоры, руководство Восточного фронта доверило ему организовать издание военной газеты «Абжьуаа». Виктор собрал вокруг этой газеты умеющих писать людей и регулярно отражал в ней борьбу ополченцев против врага. А когда сложилась ситуация, при которой издание газеты оказалось невозможным, Виктор ходил на линию фронта, собирал материалы о положении на ней и о бойцах и передавал их в редакцию газеты «Апсны», которая выходила в дни войны в Гудауте. Он и до последних дней своей жизни писал очерки о героических защитниках Абхазии.

И хотя после окончания войны какое-то время В.Куакуаскир проработал на Абхазском телевидении, он возвратился в родную газету «Апсны», где за многие годы сформировался как профессиональный журналист.

У Виктора Кирилловича вышел ряд сборников стихов, к изданию подготовлена и новая книга.

Вся жизнь В.Куакуаскир была посвящена служению абхазской журналистике и литературе. Значителен его вклад в развитие национальной журналистики. Публицистические материалы Виктора отражали многогранную жизнь народа – от социально-бытовой до общественно-политической. В своих аналитических публикациях он всегда четко говорил о чаяниях народа, поднимал важные для развития государства проблемы, не скрывал никогда своего мнения, и все это читатель воспринимал положительно. Он был открытым везде – и на работе, и в обычной своей жизни. Его уважали как в среде журналистской, так и писательской. За многолетнее служение своей профессии и за разностороннюю деятельность и мужество в различные периоды жизни, в том числе в дни войны Виктор Куакуаскир был удостоен звания «Заслуженный журналист Республики Абхазия», ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени и медали «За отвагу».

Все это свидетельствует о том, что Виктор Кириллович Куакуаскир оставил в истории добрый след, а в памяти друзей и знакомых останется навечно.

Коллеги-журналисты

Номер: 10Выпуск: 3888Рубрика: обществоАвтор: Коллеги-журналисты