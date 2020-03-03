ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ 2017 – 2019 гг.

Начальник Госуправления РА по строительству Тимур Агрба рассказал о работах, которые ведутся в рамках Инвестпрограммы 2017-2019 гг.

«Мы получили акт ввода в эксплуатацию детского сада в городе Очамчыре. В гагрской средней школе №1, думаю, в течение двух недель основные виды ремонтных работ будут завершены. Не завершен ремонт улицы Гумской, которая ведет в село Каман, проект реализован на 60%. Планируется, что с апреля, как позволят погодные условия, там будут возобновлены работы по укладке асфальтобетонной смеси,– сказал он.– Завершается капремонт распределительных сетей электроснабжения по всем районам Абхазии. Это был крупномасштабный проект в рамках Инвестпрограммы. Ведутся работы по реконструкции канализационных насосных станций в городе Гагре: на 4-х из 5 они уже завершены, работы на последней КНС на стадии завершения, в ближайшем будущем объект будет введен в эксплуатацию. Продолжаются работы на очистных сооружениях в городе Гагре: это еще один масштабный проект, который реализуется в течение двух Инвестиционных программ 2017-2019 и 2020-2022 гг. В селах Мгудзырхуа, Куланырхуа, Дурипше и Абгархуке ведутся работы по прокладке водопроводных сетей. Планируется в ближайшее время завершить первый этап работ, на втором этапе начнется строительство разводящих сетей. Продолжается реконструкция Ткуарчалской ЦРБ, строительно-монтажные работы выполнены на 70-75%, и в ближайшее время, по словам генерального подрядчика госкомпании «Апсныргылара», они будут завершены. Планируется заказать медицинское оборудование. В мае объект должны сдать в эксплуатацию».

В рамках Инвестиционной программы 2020-2022 годов, по словам Агрба, запланированы следующие работы: «В городе Сухуме: строительство детской республиканской больницы; в городе Новом Афоне: капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей. Предполагается также начать первый этап строительства очистных сооружений в селе Приморском. У нас очень много автомобильных дорог, поэтому 30% средств всей Инвестпрограммы – на капремонт автодорог. Так, предполагается капитальный ремонт центральной автодороги, которая ведет в РУП ОП «Курорт Пицунда», капитальное покрытые дороги в поселке Цандрипше, в городе Сухуме – улицы Джонуа, Абазинская, Гулия. В 2020 году на этих же улицах предполагается замена всех коммуникаций».

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия