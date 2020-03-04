4 марта 1949 г. родился Второй Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш

Дата

Сергей Васильевич Багапш – абхазский государственный и общественный деятель. Сильный и умный политик, пользовался искренней поддержкой своего народа.

С момента образования независимой Абхазии занимал руководящие должности в её правительстве, с 2004 года был дважды избран президентом республики. Его правление характеризовалось внутренней стабилизацией, толерантностью в вопросе национальных отношений. В его президентский срок были предприняты активные шаги по восстановлению экономики, усилению армии, начато восстановление курортов и сферы обслуживания, установлены дипломатические и экономические отношения, официальное военное сотрудничество с Российской Федерацией.

Сергей Багапш и президент России Дмитрий Медведев поставили свои подписи под Договором о дружбе и сотрудничестве 2008 г. Деятельность Багапш на посту президента Абхазии была направлена на достижение политической стабильности в обществе, экономического развития, расширения международного признания Абхазии.

26 августа 2008 года независимость Республики Абхазия была признана Российской Федерацией. В правление Сергея Багапш дипломатические отношения с Абхазией установили также Никарагуа, Венесуэла и Науру.

В честь него названы: площадь в г. Сухуме (бывшая пл. Конституции СССР), площадь в Очамчыре и автодорога Тамыш – Джгерда.

Сергей Васильевич Багапш награжден званием Героя Абхазии и орденом «Ахьдз-Апша» I степени, орденом Мужества, орденом Почёта (Ю.Осетия, 2005 г.), орденом Дружбы (Ю.Осетия, 2006 г.), орденом «За заслуги» I ст. (Приднестровская Молдавская Республика, 2006 г.), орденом Суворова II степени (Приднестровье), Почётной грамотой Правительства Москвы (3 марта 2009 г.).

Номер: 20Выпуск: 3898Рубрика: политикаАвтор: Из книги