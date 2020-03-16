В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СОЗДАННЫХ ПАЛАТОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

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В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия прошла встреча президента палаты Тамилы Мерцхулава с руководителями созданных при ТПП гильдий, ассоциаций и союзов – Эдуардом Аристава (Гильдия пекарей), Лианой Биджба (Гильдия кондитеров), Кристиной Кишмария (Гильдия фармацевтов), Анной Калягиной (Абхазский союз туризма), Георгием Ачба (Союз транспортников Абхазии), Астамыром Ахба (Гильдия отельеров), Камилой Квициния (Ассоциация молодых предпринимателей) и Амрой Ануа (Ассоциация женщин-предпринимателей).

Открывая встречу, Тамила Мерцхулава напомнила, что все эти организации создавались начиная с 2017 года, и инициатором их создания был первый президент ТПП Геннадий Гагулия.

«Главная наша цель – объединить предпринимателей, чтобы сообща решать возникающие у них проблемы и вопросы с последующим направлением наших предложений в госструктуры и Парламент», – подчеркнула президент ТПП.

Она отметила, что наиболее сложной для предпринимателей остается проблема ввозного НДС.

«С учетом мнения представителей бизнес-сообщества, ТПП подготовила свои предложения и направила их в Парламент. Известно, что большая их часть учтена в новом законопроекте. В ближайшее время пройдет заседание профильного парламентского комитета, в котором примут участие представители ТПП и заинтересованные в этом законопроекте предприниматели», – сообщила Тамила Мерцхулава.

Она также рассказала руководителям объединений об адресованному Кабинету Министров предложении ТПП – создать в Абхазии выставочный конгресс-холл, чтобы проводить в нем разного рода мероприятия с участием зарубежных партнеров.

«У наших производителей, в том числе и представителей гильдий и ассоциаций, появится возможность не только представлять свою продукцию, но и находить рынки сбыта и новых деловых партнеров», – считает президент ТПП.

Тамила Мерцхулава рассказала участникам встречи о том, что в первом полугодии 2020 года при поддержке правительства и Союза промышленных палат Сирии, в столице Сирийской Арабской Республики – Дамасске, откроется Торговый дом Абхазии. Она также сообщила, что и сирийские предприниматели хотели бы иметь аналогичный Торговый дом в Абхазии.

«У нас есть предприниматели, готовые сотрудничать с сирийскими коллегами, и мы надеемся, что при нашем посредничестве всем желающим будет комфортно работать с сирийским бизнесом», – подчеркнула президент ТПП.

Она напомнила участникам встречи о проходившем в Калуге Международном форуме пекарей и кондитеров «Хлеб, ты – мир», в котором принимали участие и абхазские производители.

«Его организаторы выразили желание провести такое мероприятие непосредственно в Абхазии. То есть нам предоставляется возможность стать международной предпринимательской площадкой. При этом будут задействованы не только пекари и кондитеры, но отельеры, транспортники и многие другие предприниматели », – отметила Тамила Мерцхулава.

Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Амра Ануа назвала открытие конгресс-холла хорошей идеей, которая создаст не только площадку для общения, но и привлечет в Абхазию инвесторов.

«Бизнес нуждается в поддержке, и мы благодарны ТПП, которая продвигает решение наших проблем в Парламенте и в правительстве. Ввозной НДС очень сильно ударил по предпринимателям, и мы надеемся, что депутаты и руководство страны нас все-таки услышат», – констатировала Ануа.

Председатель Гильдии кондитеров Лиана Биджба считает, что предпринимателям нужно объединиться и при поддержке ТПП решать свои проблемы. Она выразила готовность оказывать консультативную помощь молодым предпринимателям при создании ими бизнеса.

Председатель Гильдии отельеров Астамыр Ахба поблагодарил руководство ТПП за предоставление площадки для обмена мнениями и диалога. В то же время он считает, что большинство представителей бизнеса относятся пассивно к возникающим проблемам предпринимательства, и каждый выживает как может. Более того, никто не прогнозирует какие виды товаров и услуг нужны государству.

«Законы, касающиеся предпринимательской сферы, должны разрабатываться не только с привлечением экспертов, но и самих предпринимателей. Нам нужно чаще встречаться и обмениваться мнениями по разным вопросам. Мы должны создавать такую продукцию и услуги, чтобы они были качественными и конкурентоспособными. Что касается гильдий и ассоциаций, то двери в них открыты и любой желающий может к нам присоединиться», – сказал Астамыр Ахба.

Руководитель Ассоциации молодых предпринимателей Камила Квициния, сообщила, что в их объединении сегодня молодые и энергичные представители бизнеса. Они не только активно встречаются, но и приняли решение о введении членских взносов. Эти деньги будут выделяться на развитие бизнеса начинающим предпринимателям.

Председатели гильдий и ассоциаций обсудили и другие проблемы, стоящие перед бизнесом.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА