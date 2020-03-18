ГОРЬКИЙ МАРТ 1993 ГОДА

В память о мартовской наступательной операции в парке Боевой Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Почтить память павших героев пришли и.о. Президента РА Валерий Бганба, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, члены Правительства, ветераны, государственные и общественные деятели, горожане.

И. о. главы Администрации г.Сухума, ветеран войны, кавалер ордена Леона Кан Кварчия поделился воспоминаниями: «Мы все были уверены, что сможем войти в наш город и освободить столицу. Это памятная дата, которая осталась у нас в сердцах. Мы потеряли очень много незаменимых людей, лучших сынов Абхазии. Мы не должны забывать эту дату. Нужно рассказывать подрастающему поколению о всех ужасах, через которые пришлось пройти. Мы должны быть всегда едины и неразделимы».

Номер: 25Выпуск: 3903Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс