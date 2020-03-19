НЕОБХОДИМО ВНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ

Письмо в редакцию

Вот уже третий раз обращаюсь к Президенту Республики Абхазия. Дважды – к Р.Д. Хаджимба и третий раз – к Вам, уважаемый Валерий Рамшухович с просьбой и надеждой, что Вы окажете мне помощь как погорельцу. Восемь месяцев тому назад, т.е. 9 июня 2019 года в результате пожара мой дом сгорел полностью, дотла.

Всё нажитое за все время жизни домашнее имущество превращено в пепел. Остался без крыши над головой. О возникшем пожаре было сообщено ПСО Гагрского района МЧС РА, пожарные выехали оперативно на место, но что-либо спасти было невозможно.

Живу рядом со сгоревшей стеной, где пристроил из досок избушку размером 2x3 метра. Там и проживаю в одиночку, рядом с наружным туалетом, кирпичной кладкой, построенной мною.

Обращался первый раз после пожара к Президенту РА Р.Д. Хаджимба с просьбой об оказании помощи погорельцу, инвалиду III группы. Мне было выделено 20 000 рублей, от которых я отказался в связи с тем, что в моей ситуации эта сумма ничего не могла решить.

Я получаю абхазскую пенсию – 500 рублей в месяц и дополнительно 1000 руб. от МВД РА в связи с трагической гибелью моего старшего сына – участника Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.) в составе Меркульского батальона 2-го полка Восточного фронта Геннадия Валериевича Цвижба, 12.03.1974 года рождения, при исполнении служебного долга по защите Отечества РА в Галском районе 14 апреля 2000 года – вместе с другими сослуживцами органов внутренних дел РА.

После гибели старшего сына, будучи инвалидом III группы, я начал работать на абхазо-российской границе – на тачке перевозить товары. На собранные средства я установил памятную плиту на месте гибели моего старшего сына Геннадия без помощи и поддержки государства.

К сожалению, из-за отсутствия российского гражданства я не получаю российскую пенсию и прожиточный минимум по РА, что составляет более 7000 рублей.

Мне уже в этом году будет 85 лет. По вопросу получения российского гражданства как рожденный в СССР обратился с заявлением к советнику, зав. Консульским отделом Посольства РФ в Абхазии Громушкину В.С. с просьбой в получении гражданства. Ответ был отрицательный, получение гражданства РФ невозможно в настоящее время. Возраст, инвалидность и гибель сына в Отечественной войне народа Абхазии – ничего не значит.

Из-за отсутствия возможности существования, особенно в зимний период, вынужден был повторно обратиться в начале декабря 2019 года к Президенту РА Р. Хаджимба с учетом инвалидности и моего возраста, где просил помощь для восстановления 3-комнатного бельэтажного дома, который был до пожара. Известно, что Президент РА Р.Хаджимба подписал мое заявление и адресовал в Кабинет Министров РА. А Кабинет Министров РА адресовал Администрации Президента РА для сведения и на согласование. Заявление возвращается в канцелярию КМ РА и там застряло.

К сожалению, вот уже более 3 месяцев мой вопрос оставался без решения и ответа.

Поэтому прошу Вас оказать материальную помощь для восстановления 3-комнатного небольшого бельэтажного домика, где можно было бы жить.

В. Э. ЦВИЖБА, ветеран Отечественной войны народа Абхазии1992-1993 гг., инвалид III группы,

п. Гечрыпш, д. 23

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: политикаАвтор: В. Э. ЦВИЖБА, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., инвалид III группы