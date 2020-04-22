ПОМОЩЬ РОССИИ В БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИОННЫМ ВИРУСОМ

Исполняющий обязанности Президента Абхазии, премьер-министр РА Валерий Бганба встретился с представителями Посольства России в Абхазии и военной базы Минобороны России, расположенной в Гудауте. На встрече стороны обсудили порядок предоставления российской технической помощи для реализации ряда санитарных мероприятий в Абхазии. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.

Открывая встречу, Валерий Бганба подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Абхазии под контролем: «Мы немного ослабили наши действия, отменён комендантский час в Галском и Гагрском районах, все контактирующие с заболевшими были выявлены и изолированы. В целом, ситуация более-менее стабильная. Частично возобновлена работа рынка с определённой периодичностью».

Бганба отметил, что с учётом возобновления работы некоторых предприятий и продовольственных рынков, содействие российской стороны в реализации дезинфекционных мероприятий будет полезным. «Более того, многие государственные ведомства Абхазии не прекращали работу, санитарно-эпидемиологические мероприятия не помешали бы и в ряде госучреждений», – добавил он.

Со своей стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин поблагодарил и.о. Президента за приём делегации и проинформировал о целях прибытия колонны спецавтомашин и сотрудничестве между оборонными ведомствами Абхазии и России: «Мы провели достаточно серьёзную консультацию в Министерстве обороны Абхазии, в частности, с руководством ведомства, обсудили некоторые технические вопросы. Наши коллеги, прибывшие из Республики Крым, доложили о своих технических возможностях. Поэтому, мы готовы откликнуться на запрос абхазской стороны и составить на межведомственном уровне план мероприятий с использованием прибывшей техники».

Врио секретаря Совбеза РА Беслан Квициния поблагодарил Алексея Двинянина за оперативную работу и готовность оказать ресурсную помощь: «Министерство обороны России не раз подтверждало своё доброе отношение к нашей республике».

При этом, Валерий Бганба порекомендовал участникам встречи следовать программе и параметрам дезинфекции объектов, которые предложат Минобороны РА совместно с СЭС РА.

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Специалисты Черноморского флота совместно с Минобороны Абхазии и санитарно-эпидемиологической службой республики 22 апреля приступят к дезинфекционным мероприятиям. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Кабинета министров Абхазии.

Мероприятия по дезинфекции будут проходить на объектах Министерства обороны республики, а также в местах массового скопления. Работы начнутся 22 апреля с Центрального военного госпиталя Минобороны в Гулрыпше, затем обработка пройдет на местном рынке.

Работы по дезинфекции объектов будут проходить под контролем главных санитарных врачей районов, отметила она.

«Я хочу сказать спасибо Российской Федерации за то, что она оказала нам такую помощь. Действительно, Абхазия не обладает такой техникой и специалистами, которые могут быстро и профессионально провести эту работу. Это такая же помощь, которую Россия оказывает в Сербии, Италии, Испании», ВА отметила она.

Россия направила в Абхазию специалистов Черноморского флота в ответ на соответствующее обращение и.о. президента республики Валерия Бганба в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 13 апреля.

В нем абхазская сторона, в частности, просила оказать содействие «в дезинфекционной обработке учреждений здравоохранения, улиц и дорог с помощью специальной техники и обученного персонала Министерства обороны Российской Федерации.

Спецтехника и специалисты Черноморского флота дислоцированы на территории военной базы Минобороны России в Гудауте.

21 апреля и.о. президента, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба встретился с представителями посольства России в Абхазии и военной базы Минобороны России, расположенной в Гудауте. В ходе встречи обсуждался вопрос представления российской стороны технической помощи для проведения санитарных мероприятий.

Валерий Бганба отметил, что с учетом того, что возобновлена работа некоторых предприятий и продовольственных рынков содействие российской стороны в реализации дезинфекционных мероприятий пришлось кстати.

Власти Абхазии решили не продлевать режим чрезвычайного положения в стране, который действовал с 28 марта по 20 апреля.

При этом ряд мер по борьбе с коронавирусом был продлен до 1 мая и до 4 мая. С 20 апреля продовольственным рынкам разрешено возобновить работу, согласно графикам, которые установят главы районов.

В стране на сегодняшний день зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Номер: 41Выпуск: 3919Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс