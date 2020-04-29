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НА 84 ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОЙ АБХАЗИИ МУСА ШАНИБОВ 29.04.2020

НА 84 ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОЙ АБХАЗИИ МУСА ШАНИБОВ

Юрий (Муса) Юнусович Шанибов родился 29 декабря 1936 года в Кабардино-Балкарии.

Выпускник юридического факультета Ростовского государственного университета, кандидат философских наук. Был доцентом кафедры политологии Кабардино-Балкарского университета. Занимал пост второго секретаря ЦК комсомола Кабардино-Балкарии. Руководил лабораторией по межрелигиозным и межэтническим конфликтам. В августе 1989 года возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации горских народов Кавказа.

В 1992 году – первый заместитель председателя Конгресса кабардинского народа. В сентябре того же года его арестовали за разжигание межнациональной розни. Арест вызвал в Кабардино-Балкарии массовые беспорядки. 1 октября был отпущен из-под стражи, после чего переехал в Абхазию.

Был инициатором создания штаба КГНК в Гудауте для оказания помощи Абхазии.

Муса Шанибов автор более 50 научных публикаций, 11 монографий, среди которых: «Победа единства: Политологический анализ конфликтных ситуаций на Кавказе» (1994; издана в России, Египте, Турции), «Социальные проблемы трудового коллектива: исследование, экспериментирование, прогнозирование планирования» (1978), «Инновационное управление и самоуправление социологическими процессами в экстремальных условиях» (2000) и др.


Номер:  44
Выпуск:  3922
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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