ВИКА ДУМАА. УМЕТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ

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«Война закончилась!» «Это, правда, что уже все?..» «Господи, неужели конец смертям? Конец страданиям?!» «Да здравствует наша любимая и свободная Абхазия!» Такие вот возгласы раздавались отовсюду и повсюду в дни, венчающие сентябрь 1993-го. 413 дней войны ушли в историю и вечность, но они не торопились расставаться с днями и ночами, поселившимися в людских душах, наполненных грузом страха и ожидания, ожидания грузинского снаряда, вестей о маршброске или наступлении наших бойцов, сообщений: трагических или счастливых…

Примерно вот такими в то время были и мы – друзья-соседи, вернувшиеся после освобождения столицы Абхазии – Сухума от грузинских захватчиков в свой дом, в свой подъезд. Конечно, была горечь потерь, было сострадание, были слова сочувствия. Но мы были счастливы. Счастливы, что кончились ужасы военных будней, оккупация агрессором абхазских городов и сел, что живы, что снова встретились и обнялись, что нам предстоит с радостью возрождать привычную мирную жизнь и в стране, и в родном доме. Но души и сердца одновременно сжимала болью весть о несчастье, обрушившемся на нашу Вику Думаа. Не солдат она, не воин. Просто жизнерадостная, добрая, отзывчивая девочка с пятого этажа, выросшая на наших глазах. Но, как и любая другая война, наша тоже своими кровавыми клешнями впилась в невинные души и жизни детей, всего растущего поколения Абхазии. Вика стала одной из жертв – насильственная эвакуация, навязанная захватчиками, и ее семья не исключение, новые условия жизни, незнакомые дороги и… тяжелая транспортная ситуация, авария, тяжелые ее последствия для здоровья.

«Как мы встретим Вику? Что скажем? Как нам вести себя?» – переспрашивали мы друг друга в ожидании ее возвращения домой после случившегося, после операции, после длительного лечения в Москве. Но более мудрой, крепкой, стойкой, чем все мы, вместе взятые, оказалась сама Вика. Встреча, радостные приветствия, дружеские расспросы. Атмосфера такая, что сразу становится понятно: жалость, излишняя сострадательность – неприемлемы. И, как в былые довоенные времена, семья Константина Думаа и Ирины Вардания снова становится местом вечерних соседских посиделок. В Викиной комнате – смех, девичьи секреты, обсуждение происходящего, услышанного или прочитанного – там собирается молодежная часть нашего дома. Все на равных. Вика активно участвует в каждодневных семейных делах. Традицией становится вечернее чаепитие, где мы с удовольствием едим приготовленные Викой салаты, а иногда и испеченный ею пирог.

Послевоенное время, как для многих, так и для всей читающей публики нашего подъезда было достаточно напряженным: газеты «Республика Абхазия», «Апсны», некоторые другие абхазские издания, и все. Ни российских газет, ни журналов. А как живут в России, в других зарубежных странах? Интересно бы знать, да прочитать негде. Но если вдруг кому-то из соседей случайно попадало в руки какое-либо российское издание, то за ним «выстраивалась очередь», и оно передавалось из квартиры в квартиру. Возможно, это и стало толчком к дальнейшему развитию событий. А суть их в следующем. Мне пришлось раза два съездить по делам в Москву. Ирина Анатольевна Вардания – моя и соседка, и близкая подруга со свойственной ей заботливостью передавала через меня своим близким абхазскую аджику. А москвичи в ответ снабжали меня роскошными глянцевыми журналами (мы тогда о таких и не знали) для Вики. На пятый этаж, в Викину комнату, началось настоящее паломничество – все с потрясающим интересом листали эти журналы, читали, разглядывали фотографии, переписывали рецепты экзотических блюд… Тогда и пришла идея «угостить» этой малодоступной по тем временам информацией и читателей газеты «Республика Абхазия». Редактор газеты Виталий Чамагуа согласился, придумали рубрику для намечаемой подборки: «Поговорим о том, о сем», определили день публикации – пятница. А отбор наиболее интересных материалов и их редактирование – всегда надо что-то сократить, что-то убрать, что-то немного подправить, конечно, доверили Вике. Из газеты теперь можно было узнать о жизни первых лиц разных государств, о том, чем радует модниц мира высокая мода (от кутюр), каковы диеты самых стройных дам, чем любят украшать себя звезды мирового кино, из каких деликатесных ингредиентов готовятся самые экзотические блюда и еще многое другое. Так на страницах газеты «Республика Абхазия» впервые появилась и подпись нового автора: «Подборку подготовила Вика Думаа». А читатель не преминул почти сразу заявить о себе: в редакцию звонили с благодарностью, обращались «к корреспонденту Вике Думаа» с разными просьбами: опубликовать, например, информацию о рауте у английской королевы, о внебрачных детях или любимых кошках голливудских звезд и т.д. и т.п. Чье-то любопытство Вике удавалось удовлетворить, чье-то – нет, и она тогда переживала. Но главное было в том, что она была в творческом общении, была востребована. И это делало ее вдвойне активнее, рождались новые идеи, предложения.

Подборка «Поговорим о том, о сем» информировала читателей «Республики Абхазия» достаточно долго, но постепенно сошла с газетных страниц – такова судьба каждой подборки, рубрики – «приедается», читателю требуется обновление. Автором обновления стала сама Вика, предложившая начать вести интервью с людьми, особенно привлекательными для абхазского читателя. И это ей замечательно удалось. Вика искала и находила своих героев даже в зарубежных странах. Огромный интерес представила ее беседа с турецким фотомастером мирового уровня и популярности Арой Гюлером. Вопросами засыпали читатели нашу газету после публикации ее интервью с гражданином Польши, который был абхазского происхождения – сыном нашего известного ученого, философа Михаила Лабахуа. Результатом этого журналистского общения стали контакты, завязавшиеся между родственными семьями в Абхазии и Польше. Газетные интервью Вики, а их было немало, отличали журналистская интуиция при выборе героя, вдумчивость при раскрытии характера, тонкий вкус при использовании разных профессиональных методов создания образа. Это беспристрастно, с радостью за творческие удачи молодой коллеги отмечал весь коллектив нашей редакции. И мы говорили: «Браво, Вика!»

Полученный в газете опыт обогатил Вику, и она уже как профессионал вышла на самостоятельную журналистскую стезю. Когда сегодня на телеэкране канала «Абаза» появляется рубрика «В гостях у Вики Думаа», она привлекает большую аудиторию зрителей. Уже после первых сюжетов у них сформировалось желание: смотреть, получать новую информацию, рассуждать вместе с участниками передачи, вынести свой вердикт – это интересно! А в уютную квартиру, где Вика принимает своих гостей, приходят известные абхазские политики, солидные предприниматели, деятели культуры и искусства – популярные и начинающие, представители разных творческих профессий, граждане Абхазии – молодые и те, кто постарше… В активе «Абазы» и Вики – 21 такая передача.

Я – их постоянный зритель, смотрю с неослабевающим интересом и радуюсь тому, что Вика истинным трудом, придирчиво-критическим отношением к своему творчеству, предельной ответственностью стала настоящим профессиональным журналистом. О журналистах говорят по-разному. Мне, например, нравится, когда вот так (собрала несколько разных высказываний): «Нет такого уголка человеческого бытия, куда бы ни ступала нога журналиста и куда бы он, простите, не сунул свой нос».Четвертой властью журналистику титуловали не зря. Инструментом влияния на общество она стала практически с момента своего появления. Наполеон говорил: «Четырех враждебно настроенных газет надо бояться больше, чем тысячи штыков». «Сегодня появилось мнение, что бумажная газета сдает свои позиции. Но современная жизнь немыслима без средств массовой информации. Они, как и всегда, информируют, удивляют, радуют, шокируют. А пишут обо всем этом – журналисты. Страшно представить, что будет, если исчезнут все газеты, журналы, теле- и радиовещание, интернет. Мир охватит паника. Но мы даже о ней не узнаем, потому что никто, ничего никому об этом не расскажет – некому! Пустота. Пока снова не появится он – журналист, человек, умеющий заполнять пустоту».

…Вика Думаа предана своему жизненному выбору. Но для того, чтобы быть человеком, умеющим заполнять пустоту, нужно уметь делать многое. Наверное, это не так просто уметь увидеть, услышать, воспринять и передать то, что вокруг тебя, что ты ощущаешь и понимаешь. У Вики это получается.

Нежная и мужественная, интеллектуальная и неравнодушная, открытая и принципиальная она сумела перешагнуть через жизненные испытания, определить свое место в жизни и никогда не терять надежды и веры в лучшее и прекрасное.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 50Выпуск: 3928Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА