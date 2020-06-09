НАЗНАЧЕНИЕ

Указом Президента Абхазии Аслана Бжания Агрба Гудиса Эдуардович назначен министром культуры Республики Абхазия.

Г.Агрба родился 12 июля 1984 года в г. Ткварчели Абхазской АССР. В 2002 году окончил сухумскую среднюю школу №14 им. А. П. Чехова.

В 2007 г. окончил с отличием Абхазский государственный университет по специальности «История и право».

2007-2011 гг. – депутат Сухумского городского Собрания.

Номер: 56Выпуск: 3934Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс