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09.06.2020
Номер: 56
Выпуск: 3934
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАЗНАЧЕНИЕ
Указом Президента Абхазии Аслана Бжания Агрба Гудиса Эдуардович назначен министром культуры Республики Абхазия.
Г.Агрба родился 12 июля 1984 года в г. Ткварчели Абхазской АССР. В 2002 году окончил сухумскую среднюю школу №14 им. А. П. Чехова.
В 2007 г. окончил с отличием Абхазский государственный университет по специальности «История и право».
2007-2011 гг. – депутат Сухумского городского Собрания.
Номер: 56
Выпуск: 3934
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс