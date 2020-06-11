ИЮНЬ. ДАТЫ

1578 г. – на короткое время турецкий гарнизон разместился на берегах Сухумской бухты.

1615 г. – Абхазия обретает независимость.

1724 г. – турецким архитектором Юсуфом-ага на развалинах древнего Акуа-Севастополиса была возведена крепость с четырьмя бастионами и воротами, и названа она Сухум-Кале.

1807 г. – владетель Абхазии Келешбей Чачба, чтобы избежать прямого военного столкновения с Османской империей, уклонился от предложения российских генералов отбить у турок крепость Поти. Это могло бы принести большие потери Абхазии не только в военной, но и в политической сфере.

1877 г. – новый обстрел из турецких военных пароходов. Очамчыра и высадка десанта в количестве до 500 человек.

1907 г. – перевод Евангелия на абхазский язык, введение абхазского языка в Сухумской реальной школе и Сухумской женской прогимназии. К этому периоду относится требование массового перехода богослужения в церквах и преподавания во всех школах с абхазским контингентом на абхазский язык, издание первой абхазской книги, появление публикаций абхазских авторов в периодической печати о социально- экономической и культурной жизни родного народа в защиту его интересов и т. д.

1918 г. – противоречия внутри АНС привели к подписанию «договора» с Грузией. Эту поспешную миссию на себя взяла делегация во главе с Р. Какубава (Какуба). В то время АНС на своем расширенном заседании 10 июня принял решение о заключении договора в иной редакции. Текст его должны были подписать 11 июня в Тифлисе обе стороны. Он состоял из 8 пунктов, 6-й пункт договора оставлял лазейку для военного вмешательства Грузии в дела Абхазии. Этим и воспользовался генерал Г. Мазниашвили (Мазниев). Этот договор носил временный характер и должен был быть пересмотрен Национальным Собранием Абхазии для окончательного определения её политического устройства.

1918 г. – приказом военного министра Грузии генерал Г. Мазниев был назначен губернатором Абхазии.

1918 г. – вторжение грузинских войск под командованием генерала Г. Мазниева в Абхазию и её оккупация с помощью немецких войск.

1918 г. – приказом №1 генерал Г. Мазниев объявил Абхазию генерал-губернаторством, а себя губернатором, присвоив себе не только военные, но и политические функции.

Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»