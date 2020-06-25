ВЕСНУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Сельская жизнь

На дворе календарное лето. И может показаться, что после зимы весна так и не наступила, а сразу пришло лето. А может, мы попросту пропустили весну? Все намного прозаичнее: было некое затишье в связи с коронавирусом. Но жизнь, к счастью, продолжалась и продолжается в настоящее время. Особенно это заметно по приусадебным участкам, садам и огородам, которых меньше не стало. И даже те, кто был далек от возделывания садов и огородов, во время изоляции, когда появилось чуть больше свободного времени, стали ближе к природе. И это не только мое личное мнение. Крестьяне не дожидались, как обычно, каких-то указаний или календарных планов по пахоте и посеву. Они знают, когда нужно вспахать землю, когда нужно посеять, высадить овощи или плодовые деревья. Причем в каждом отдельно взятом селе свои сроки – все зависит от местоположения, близости к горам или прибрежной зоне.

По информации, которую я получила в Управлении сельского хозяйства Гудаутского района, в нынешнем году под пашни планируется подготовить более 2.500 гектаров земли, из них под кукурузу – 2000 гектаров, а 500 га – под овощи и бахчевые. В 2019 году в районе было вспахано на 500 гектаров меньше.

– На начало июня более 1000 гектаров уже было вспахано, и в настоящее время на площади более 600 га идет посев кукурузы и фасоли, – отметил начальник Управления сельского хозяйства Юрий Кварацхелия во время нашего разговора. – Нужно сказать, что эти посевные площади находятся в частном пользовании. Чтобы произвести такой объем весенних сельскохозяйственных работ, была задействована техника машинно-тракторной станции. Парк тракторов состоит из 24 единиц, но из них лишь 16 готовы к работе, остальные находятся на различных стадиях ремонтных работ. Такого количества тракторов для целого района недостаточно, поэтому весной используются и тракторы, которые находятся в частных руках, это порядка 50 единиц. Учитывая, что все больше людей стали заниматься сельским хозяйством, что не может не радовать, такое подспорье очень кстати. Но, как известно, спрос рождает предложение. Поднялась цена на услуги этой самой техники. К примеру, если в прошлом году за пахоту 1 гектара земли нужно было заплатить 2300 рублей, то ныне цена выросла до 3000 рублей – сказал Ю.Кварацхелия.

При этом, как известно, цена на горючее не поднималась. Словом, возникают вопросы, которые требуют ответа. И все это на фоне разговоров о поддержке сельского хозяйства и развитии малого и среднего бизнеса. Несмотря на это крестьяне, конечно же, вспашут свои участки, и будет посеяна кукуруза. А осенью полные кукурузой, нашим основным хлебом, амбары будут предвещать спокойную и сытую зиму.

А между тем на прилавках становится все больше и больше овощей, которые вырастили в районе. Это в первую очередь огурцы, на подходе и первые помидоры. Радует глаз изобилие зелени, весенних овощей – кабачков, редиса, ягод малины, клубники, смородины. Словом, все как обычно, как каждый год, и ничто не помешает разнообразить витаминами летний рацион. Так что вирусы и все, что с ними связано, конечно, отразились на нашей жизни – но по принципу «что ни случись, все к лучшему». Существует все еще, разумеется, опасность заражения вирусом, и никто ее не отменял, поэтому до тех пор, пока не будет найдена вакцина, расслабляться человеку нельзя. Но в любых условиях жизнь не стоит на месте, она продолжается. И каждый день приносит что-то новое. И хорошо, когда это новости радующие, позитивные.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району