ПОСТАВКА МЕДОБОРУДОВАНИЯ

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Минздрав осуществил поставку медицинского оборудования в Гудаутскую ЦРБ за счет средств движения «Мы – вместе» и Московской абхазской диаспоры.

В Центральную районную больницу города Гудауты поступили автоматический биохимический анализатор и реактивы на сумму 1 миллион 576 тысяч 699 рублей.

Приобретенный автоматический анализатор позволит существенно расширить спектр выполняемых лабораторных исследований прежде всего за счёт важных для тактики лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) параметров, таких, как ферритин, количественный С-реактивный белок (CРБ) и других. Установка анализатора в ЦРБ Гудауты будет осуществлена в кратчайшие сроки, а персонал, который будет на нем работать, пройдет краткий обучающий курс.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РА

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Министерства здравоохранения РА