К ЮБИЛЕЮ АРХЕОЛОГА

АРКАДИЮ ДЖОПУА – 65 ЛЕТ

В свои 65 он по-прежнему остаётся бодр, энергичен, с четкой гражданской позицией, принципиален в своих взглядах, всегда умеет отстоять свою точку зрения, что необходимо в науке, он трудолюбив, порядочен и в то же время прост и легок в общении. Это – Аркадий Иванович Джопуа.

А.И. Джопуа родился 15 июля 1955 г. в селе Члоу Очамчырского района Абхазской АССР в традиционной абхазской многодетной семье. С 1962 по 1972 гг. учился в Члоуской и Ткуарчалской №7 средних школах. В 1977 г. окончил Сухумский государственный педагогический институт. Будучи призванным в армию (1977–1979 гг.), служил в Дальневосточном военном округе. После демобилизации преподавал абхазский язык и литературу в Члоуской средней школе. С 1983 г. работает в отделе археологии в Абхазском институте языка, литературы и истории (ныне АбИГИ), старший научный сотрудник. В 1992–1995 гг. – аспирант Института археологии Российской Академии наук СССР и России (Москва).

Аркадий Джопуа – профессиональный полевой археолог, участник и руководитель многих археологических экспедиций: Тамышская, Бамборская, Мгудзырхуская, Ачандарская, Абгархукская, Гагрская, Башкапсарская, Члоуская, Гагидская, Приморская, Гудааская, Ачгуарская, Сухумская, Адлерская, Уляпская, Майкопская, Моквская, Пшапская, Ламкацская, Ауадхарская.

В 1986–2015 гг. археолог изучал каменные сооружения в альпийских лугах, где были зафиксированы новые памятники – ацангуары. В 1990 г. (после И.Е. Адзинба, Ю.Н. Воронова) А.И. Джопуа прошёл вдоль Великой Абхазской стены и провёл археологические раскопки этого памятника. В 2003–2007 гг. он участвовал в совместном проекте «Диоскурия и ее хора» Абхазского института гуманитарных исследований АНА (Сухум) и Государственного музея искусства народов Востока (Москва). В 2006–2019 гг. Аркадий Иванович принимал участие как руководитель в совместной археологической экспедиции Абхазского института гуманитарных исследований АНА, Абхазского государственного музея (Сухум) и Института археологии РАН (Москва) (с Александром Скаковым) на горе Джантух (Ткуарчалский район). С 2019 г. совместная абхазо-российская экспедиция под руководством Аркадия Джопуа и Александра Скакова продолжила изучение раннеантичного древнегреческого полиса Гюэнос (г. Очамчыра). С 1998 г. наш юбиляр руководит Эшерской экспедицией. В 2009 г. А.И. Джопуа защитил кандидатскую диссертацию в МГУ на тему «Центральная Абхазия в 1 тысячелетии до н.э. по археологическим памятникам села Эшера (Абхазия)», введя в научный оборот, в частности, элитные погребальные комплексы Центральной Абхазии архаического времени, выявленные им в Сухумском районе.

Изучая историю, культуру Абхазии, А.И. Джопуа обращает особое внимание на путь ее развития, на ее историю, уходящую своими корнями в глубокую древность. Причем он рассматривает ее не изолированно, а в контексте сопредельных регионов. Какую бы проблему автор ни затрагивал, он обязательно использует, прежде всего, археологические материалы. На особом счету у него родной язык, отражающий все тонкости абхазского бытия.

Научные интересы Аркадия Ивановича включают широкий круг проблем в изучении бронзового и раннего железного веков Восточного Понта. Он – автор около 140 научных статей и более 90 статей в периодической печати. Его работы были изданы на абхазском, русском, турецком и английском языках. Он – участник многих научных конференций как республиканского, так и международного масштабов в Сухуме, Москве, Нальчике, Сочи, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Махачкале, Грозном, Карачаевске, Краснодаре, Анапе, Ростове-на-Дону, Праге (Чехия), Баку, Агсу (Азербайджан), Измире, Тире, Джейрахке, Демерджи (Турция), Белграде (Сербия) и др. городах.

В 2007 г. Аркадий Иванович Джопуа назначен директором Абхазского государственного музея, с 2012 г. ведет курс лекций по музееведению, с 2018 г. – доцент кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии в АГУ. В 2019 г. избран действительным членом Сочинского отделения Русского географического общества. С 2013 г.– член Союза журналистов Абхазии.

В завершение отмечу, что уже скоро (через два года) с Аркадием Ивановичем у меня будет десятилетний юбилей совместной научной работы. Нами написано более 20 статей, есть совместные исследовательские экспедиции, поездки на международные конференции и выступления. Работать с ним легко, спокойно, всегда можно найти консенсус по спорным вопросам – мне как историку и ему, надеюсь, как археологу. Поэтому наши исследования чаще всего историко-археологические.

Желаю дальнейшей плодотворной научной работы, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, долгих лет жизни дорогому другу, коллеге, отцу двоих замечательных детей.

Валентин НЮШКОВ

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: обществоАвтор: Валентин НЮШКОВ