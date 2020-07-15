Турция – Абхазия: жизнь в диаспоре

ИСМАИЛ БЕРКОК И ЕГО «ИСТОРИЯ КАВКАЗА»

(Из дневниковых записей Полпреда Абхазии в Турции (1994 – 2014) Владимира Авидзба)

После приезда Владимира Авидзба в феврале 1994 года в Турцию в качестве Полпреда Абхазии пошел четвертый месяц. Уже был составлен план совместных действий Полпреда и Стамбульского Комитета солидарности с Абхазией, предприняты первые шаги по его реализации, появились первые друзья, ширился круг общения с представителями диаспоры из разных городов Турции. «Теперь параллельно можно заняться и поисками интересующих меня исторических материалов и источников», – подумал Полпред. Кандидат исторических наук, он серьезно интересовался вопросами махаджирства, историей восьмимиллионной кавказской диаспоры – абхазцы, чеченцы, кабардинцы, адыги, шапсуги, убыхи… В Турции их всех именуют одним словом – черкесы. Но в череде поисков на первое место он поставил: найти книгу Исмаила Беркока «История Кавказа» и раздобыть максимальную информацию о нем самом. Почти 30 лет в памяти историка Авидзба периодически и достаточно остро всплывали и это имя Исмаил Беркок, и эта книга. И это было обоснованно.

Еще во время своих аспирантских будней, работая над диссертацией в Ленинской библиотеке в Москве (это было в 1965 году), Владимир Авидзба прислушался к совету своего научного руководителя, профессора Георгия Алексеевича Дзидзария и, следуя ему, «с головой нырнул», как он сам это обозначил, в книжные запасы Восточного отдела Ленинки (так называют знаменитую библиотеку ее читатели). «Может быть, в турецкой литературе ты что-нибудь найдешь об Абхазии», – звучали в нем слова большого историка Георгия Дзидзария. Поиски в первые три-четыре дня ответа на интересующую тему не дали, но энтузиазм не угасал, и пятый день погружения в турецкие источники Владимир назвал одним из самых удачных в своей биографии историка – он нашел книгу турецкого ученого, генерала Исмаила Беркока, которая называлась «История Кавказа». 530 листов, масса фотоиллюстраций, рисунков, карт, схем… Невероятно ценная находка!

В своем дневнике, переплетая уже турецкие будни, связанные с Исмаилом Беркоком и его книгой, и давно минувшие аспирантские дни, Владимир Авидзба вспоминает: «Еще до знакомства с текстом книги меня привлекли в ней снимки и, прежде всего, фото генерала в кавказской черкеске. Это было фото Исмаила Беркока. Читая книгу на турецком языке (тогда мне это было еще достаточно трудно), я все-таки понял, что там речь идет в основном об абхазцах и адыгах. Книга была издана в 1958 году. Чтобы в более удобной для меня обстановке изучать попавший мне в руки материал, я обратился в МБО Ленинки – межбиблиотечный фонд, и мне на один месяц выслали книгу в Сухум, в нашу Республиканскую библиотеку. Весь месяц переводил, изучал написанное Исмаилом Беркоком. С основными его выводами познакомил историков Абхазии – Г. Дзидзария, Ш. Инал-ипа, З. Анчабадзе, Б. Сагария, археолога Г. Шамба и других. Что привлекало в этой книге? В ХVI веке, считает автор, на территории Кавказа проживало: 2,5 миллиона абхазцев и адыгов; чеченцев и ингушей – 1 миллион; дагестанцев – 1 миллион; осетин – 500 тысяч. Такие выводы ему позволили сделать семь месяцев пребывания на Северном Кавказе в 20-х годах ХХ столетия. В этом труде он приводит еще одно свое убеждение: на Пиренейском полуострове в ХVI веке жил народ, который вынужден был по ряду причин покинуть место своего проживания. Часть ушла на Кавказ, обосновалась на побережье Черного моря и стала называться абхазцами. Другая часть оказалась в Испании и назвала себя басками. (Таково мнение Исмаила Беркока).

Ученые Абхазии, воспринявшие мнение автора с большим интересом, поставили в те годы (вторая половина 60-х) вопрос о переводе книги с турецкого языка на русский – так будет понятно и северокавказскому читателю. Но переводом так никто и не занялся. Это с большим сожалением отмечает в дневнике (уже в середине 90-х годов) Владимир Авидзба, здесь же подчеркивая, что актуальности этот вопрос совершенно не потерял, книга нужна ученым и широкому русскоязычному читателю.

Поиски в Турции книги И.Беркока «История Кавказа» оказались не такими простыми, как вначале показалось В.Авидзба. Исмаила Беркока уже не было в живых, он умер в 1964 году, а книга, изданная в 1958 году, больше не переиздавалась. Но среди друзей – турецких абхазцев – все-таки распространилось, что Полпреду – посланцу исторической Родины – эта книга нужна. И Владимир Авидзба получает ее в подарок от своего, к этому времени уже очень большого и искреннего друга Кадыра Адзинба. (Кадыр Адзинба – поэт-ашуг, сочиняет стихи на абхазском языке, но письменности абхазской не знает, поэтому записать стихи не может, но всегда с большим удовольствием читает их своим благодарным соотечественникам. Владимир Авидзба записал много его стихов. Некоторые из них были опубликованы в Абхазии, в газете «Апсны». Кадыру Адзинба уже за 90 лет. Двадцатилетняя дружба Адзинба и Авидзба продолжается и сейчас, они постоянно на телефонной связи.)

Но у этого подарка есть и романтическое продолжение. Кадыр Адзинба вручил книгу в 1994 году, и Авидзба очень много работал с ней. Но в 1996 году Адзинба, придя в Полпредство, немного смущаясь, сказал, что он хотел бы забрать свою книгу, а вместо нее дать вот эту, и протянул точно такую же, но с дарственной надписью от него. Авидзба удалось выяснить причину этого обмена. Оказывается, когда Кадыр-бей узнал, что Полпред ищет книгу Исмаила Беркока для углубления и уточнения знаний по истории Абхазии и всего Кавказа, он отдал свою. Не хотел задерживать научный процесс. Но книга была подарена ему очень близким человеком и была дорога как память. Кадыр Адзинба и не подумал, что ему долго придется искать такую же книгу, чтобы произвести замену. На ее поиски у него ушло два года. Обмен книгами в Полпредстве состоялся. Поэт – всегда поэт и романтик!

В Турции Владимир Авидзба получил полную возможность досконально изучить труд Исмаила Беркока – сказалось уже хорошее знание им турецкого языка. О самом же Беркоке, о том, какой интерес он проявлял к жизни северокавказских народов, Авидзба узнал и из общения с соотечественниками, и из книги Мустафы Бутба «Воспоминания о Кавказе». (Владимир Авидзба перевел эту книгу на русский язык, и АБИГИ готовит ее к изданию). Мустафа Бутба и Исмаил Беркок вместе были в поездке по Северному Кавказу. Однако книга Беркока, несмотря на большой материал, собранный в ней, не может быть отнесена к научной исторической литературе, так как в ней нет ссылок на исторические источники, которыми пользовался автор. Для научного издания это большой недостаток. Полпред стал искать родственников, друзей Беркока: вдруг кто-нибудь сможет объяснить причину такой недоработки, ведь нет сомнения, что сам Беркок хорошо знал правила написания научных трудов. Авидзба удалось найти дочь Исмаила Беркока – Илкнур (она замужем, живет в Ливане) и поговорить с ней по телефону.

Илкнур очень обрадовалась, что через тридцать с лишним лет после смерти ее отца кто-то вспомнил о нем, о его труде, тем более, что это – ученый из Абхазии. Услышав, что его интересует причина отсутствия ссылок на источники, которыми пользовался ее отец, она рассказала, что в рукописном варианте были ссылки на такие источники, но поскольку издавали они книгу сами, и за издание надо было платить свои средства, то выставленная сумма оказалось совершенно непосильной для них. Нужно было уменьшить объем книги. Пришлось отказаться от ссылок, которых было очень много.

«А разве не могли черкесы Турции помочь с изданием этой книги в полном объеме? О том, что такой труд Беркоком написан, знали многие, – подчеркивается в дневниковых записях Владимира Авидзба, – тем более, они убеждены: более ценной, с точки зрения науки, чем книга Беркока «История Кавказа», об истории этого края в Турции еще ничего не издано!»

Автор записей разделяет мнение, что «История Кавказа» – первый капитальный труд об истории Кавказа, изданный в Турции представителем черкесского мира этой страны, шапсугом Исмаилом Беркоком.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 70Выпуск: 3948Рубрика: политикаАвтор: Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА