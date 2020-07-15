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15.07.2020
Номер: 70
Выпуск: 3948
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
ДОСТОИН НАРОДНОЙ ПАМЯТИ
Сроки проведения международного конкурса на лучшие проекты памятников Второму Президенту Абхазии Сергею Багапш продлены до 10 декабря 2020 года из-за отсутствия заявок на участие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РА.
Памятники Сергею Багапш планируется установить на площади имени Багапш в Сухуме и городе Очамчыре перед зданием Администрации района.
С условиями конкурса можно ознакомиться в Положении «О проведении открытого международного конкурса на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия С.В. Багапш».
Номер: 70
Выпуск: 3948
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия