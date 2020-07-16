ТУРОПЕРАТОР «АКВА-АБАЗА»

ЛЕТО – 2020

Московская туристическая компания «АКВА-Абаза» – многопрофильный туроператор, который вот уже 25 лет специализируется по выездному групповому и индивидуальному туризму в Абхазию, Россию и в страны СНГ. С 1994 года «АКВА-Абаза» является ведущим туроператором по Абхазии в Москве. Имея прямые контракты с лучшими в своей ценовой категории санаториями, пансионатами и гостиницами, организует качественный отдых, оказывает различные виды услуг для желающих отдохнуть: бронирование отелей, экскурсионно-транспортное обслуживание, прокат автомобилей, медицинское страхование, заказ билетов на развлекательные и спортивные мероприятия, а также визовую поддержку. Одним из важнейших видов деятельности компании «АКВА-Абаза» являются корпоративное обслуживание, бизнес-программы, конференции, проведение фестивалей творческих коллективов на разных площадках.

Руководителями туристической компании «АКВА-Абаза» являются наши соотечественники, супруги Денис Киршалович Чачхалиа и Мария Ясоновна Гицба. Эта творческая чета – абхазский писатель, историк, переводчик и педагог физики – стоящая у истоков создания организованного туризма в Абхазии, определила свою миссию, как постоянное усовершенствование качественного отдыха, открывая новые возможности предоставления услуг по отдыху в Абхазии, России и странах СНГ.

Редакция газеты «РА» связалась с Марией Ясоновной Гицба, которая рассказала о себе, о деятельности своего детища и проблемах, с которыми сталкиваются туроператоры России, особенно в период пандемии и карантина.

– Я окончила отделение физики физико-математического факультета Сухумского государственного педагогического института им. Горького. Около 20 лет преподавала физику в школе вплоть до отъезда в Москву. Работала в Сухумской школе-интернате, в которой учились мы с супругом. У нас была замечательная директриса Лейла Николаевна Ачба. После женитьбы, моего супруга пригласили в Московский литературный институт им. Горького, который он закончил в 1984 году, в качестве преподавателя абхазской группы. В 1991 году мы вернулись в Абхазию, и во время войны оказались в оккупированной столице. Пришлось на теплоходе добираться до Сочи, а затем в Москву. Во время войны мы не очень комфортно себя чувствовали, нам казалось, что мы сбежали. Однако нам и здесь хватало работы. Мы тесно сотрудничали с абхазской диаспорой. Помогали решать много проблем. Это меня спасало психологически. В Абхазии остались родственники. У супруга на войне погибли брат – Герой Абхазии Валерий Чачхалиа и племянник. Погиб и мой брат Баграт Гицба, у которого осталось четверо детей.

Родовое село моего отца – Джирхуа Гудаутского района, но мой дед жил в Звандрипше. Мой отец был энергичным мужчиной, прошел всю войну. Был награжден многими орденами. Работал в Ткуарчале судьей, преподавателем математики. Мама тоже была педагогам.

После войны, вернувшись в Абхазию, мы поняли, что не сможем оставаться на Родине. Нам не по силам было поднимать нашу семью, двоих наших детей, семью моего брата – мать, невестку и четверых детей. Ведь всем нужно было дать образование. Поэтому мы вернулись в Москву. Всех девочек я забрала к себе.

Мы начали обдумывать различные варианты помощи нашей Родине. И тогда у моего супруга возникла идея организовывать отдых в Абхазии. Он тогда был председателем «Литфонда» – Дома творчества Союза писателей в Пицунде. На его базе он стал просчитывать организацию туров. Так, в 1994 году мы начали работать туроператорами в Москве. Открыли офис в нашем доме, делали рекламу. Нам звонили соседи, друзья, говорили, что пока отдыхать в Абхазии опасно. Однако уже в первый год мы заполнили «Литфонд», и все наши туристы были довольны. Оказывается, если выстроить работу правильно, можно и в экстремальных условиях отдыхать и путешествовать. Так, потихоньку, мы создавали абхазский туристический рынок: реализовывали проекты, включали комиссионные вознаграждения. Много лет эта схема великолепно работала. С нами начинали сотрудничать пицундские пансионаты «Сосновая роща», «Самшитовая роща», «Литфонд», а в Гагре – пансионат «Амра». Затем стали появляться новые абхазские турфирмы. Помню, когда в 90-е годы не пропускали через границу в Россию мужское население, то мы вброд переводили наших туристов.

В самом начале мы работали на Сочи, так как в Абхазию люди ехать боялись, но мы потихоньку стали туристам предлагать и Абхазию. Мы работали с Крымом, Геленджиком, Анапой, Туапсе и с зарубежными странами. Но это было не наше направление, так как это более сложная форма деятельности, для которой нужны были большие деньги. Когда у нас увеличился объем путевок в Абхазию, то мы оставили другие направления на курорты, все внимание сосредоточили на Абхазии. Работая с Абхазией, мы не думали о заработке. Мы знали проблемы Абхазии, чем могли, помогали, подсказывали. Таким образом нам удалось создать правильный, грамотный туристический рынок. «Литфонд» в первый год заработал деньги. Однако с тех пор в «Литфонде» ничего не изменилось и не добавилось. Денису было очень обидно, и он оставил эту должность. Самым пиком туризма стал 2007 год. Абхазию стали узнавать, мы ее разрекламировали. Абхазия стала самостоятельно выходить на международные туристические выставки. По моему настоянию бывший замминистра по туризму Астамур Ахба довел эту идею до конца. В 2008 году был спад в связи с политическими событиями.

Туризм для Абхазии бюджетообразующая отрасль. От того, как будет поставлен туристический бизнес, зависит благосостояние государства и народа. Нужно во всех СМИ пытаться проводить правильную информационную политику. Весь народ Абхазии несет ответственность за проведение туристического сезона: нужно культурно вести себя и относиться к гостям с уважением. Нужно проявлять воспитание и мудрость. Люди должны задумываться над своим поведением и высказываниями. В прошлом году был случай, когда в Сухуме дали сбой очистные сооружения, и море стало загрязняться. Во всех соцсетях стали появляться публикации об этом. И никто не подумал о том, какой вред и урон они нанесли туристическому бизнесу своей страны, от которого зависит их же благосостояние. Есть категория СМИ, для которых важна сенсация, а включить голову на перспективу они не способны. В прошлом году, 21 мая, когда перекрыли дороги, одна представительница турбизнеса до официальной информации выступила в соцсетях, написав, что «у нас ужас что творится». У нас более 400 человек отказались от тура. То, о чем мы говорим в интернет-пространстве, нужно продумывать.

Немаловажными для нашего бизнеса являются такие факторы, как поведение водителей, экскурсоводов, официантов, их внешний облик, состояние автомашин, чистота достопримечательных мест и пищевых объектов, в которых питаются туристы. Транспортной компании, с которой у нас заключён договор, я поставила условие о соблюдении всех этих правил. СМИ также должны следить за тем, чтобы общий уровень культуры наших граждан был высоким. У нас это традиционно воспитывается в семье. Трассу, по которой следуют экскурсионные маршруты, нужно приводить в порядок. Если каждый житель уберёт хотя бы свой двор, покрасит забор, очистит от сорняков прилегающую к дому территорию, будет наведён порядок. Есть издержки в этом, но надо работать. Бизнесу нужна реклама, видеоролики, на это тратится много средств. Российский народ любит Абхазию, и она занимает в России второе место по востребованию, как курорт. На первом месте Сочи. И это нас обязывает быть лучше. Абхазия востребована потому, что она является одним из райских уголков мира, с уникальной природой, морем и чистыми озёрами, реками и целебными источниками. А не потому, что мы создали великолепный сервис и условия для отдыха и туризма.

Какой урон нанесла пандемия коронавируса, нам сказать пока сложно. В этом году более 4 тысяч человек отказались от тура из-за пандемии. Мы надеемся оправдать некоторые средства в оставшиеся месяцы август и сентябрь, если откроется граница. У нас плохая практика, которую привнесли крупные туроператоры в абхазский рынок. Они стали наш народ соблазнять предоплатами. У всех работников открылся большой аппетит, и они стали просить предоплату, даже госучреждения – курорты Пицунды. Наши клиенты с пониманием к нам относятся. Мы надеемся отработать хотя бы те деньги, которые уже вложили. Положение сейчас очень серьезное. Мы понимаем ситуацию в Абхазии. Мы любим свою страну. Важно правильно расставить приоритеты. На первом месте должна стоять безопасность. Но тогда люди останутся без заработка. Нам нужно быть организованными. Много факторов не зависит от нас. Абхазия в случае проблемы, одна не справится с вирусом. Ей нужна будет помощь. И если Россия не окажет ее, то лучше не открывать границу. В любом случае потери мы не сможем восполнить. Мы ведем переговоры с нашими клиентами и объясняем, что не можем вернуть предоплаты, планируя их отдых на следующий год.

Нам приятно, что хороших молодых ребят, которые думают о своем Отечестве, привели к власти. Мы должны уходить от клановой политики, должны руководствоваться тем, чем мы можем принести пользу Родине, и так объединяться. В 2011 году мы были объявлены фирмой, которая лучше всего представляет свое направление – Абхазию. У нас был стенд в виде Гагрской колоннады в розовом цвете. «АКВА-Абаза» удостоилась приза на международной выставке. Мы ценим наших клиентов и стараемся сделать так, чтобы сотрудничая с ними, мы получали не только хороший финансовый результат, но и удовольствие от благодарных клиентов.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 71Выпуск: 3949Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ