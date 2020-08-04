ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

СПОРТ

В стенах гудаутской детско-юношеской спортивной школы им. М. Чачба прошел турнир по волейболу среди девушек памяти Леонида Аргун. Нынешний турнир в силу сложившихся обстоятельств не позволил принять участие команд из РФ, как это происходило ранее. Однако трибуны были заполнены болельщиками, и их громкая и эмоциональная поддержка помогала девушкам в достижении поставленной задачи. А задача у спортсменов на любых соревнованиях одна – победить соперника.

В турнире, который носит имя прославленного спортсмена из Гудауты, заслуженного работника физической культуры и спорта РСФСР, мастера спорта СССР по волейболу, Почетного мастера спорта Республики Абхазия Леонида Езатовича Аргун приняли участие 7 команд. Это секции из Гудауты, Сухума, Пицунды, при этом по три команды выставили хозяева турнира и две команды – Сухум.

На открытии турнира присутствовали председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта РА Джемал Губаз, президент федерации волейбола РА Батал Табагуа, дочь легендарного спортсмена, Назира Аргун-Кафтанникова.

Леонид Езатович Аргун родился в 1929 году в селе Куланырхуа. С юности занимался спортом, и после окончания школы поступил в Московский институт физической культуры. Еще в студенческие годы начал работать тренером по волейболу в центральной комсомольской школе (ЦКШ). Более полувека его трудовая деятельность была связана с Московским гуманитарным университетом (ранее ЦКШ при ЦК ВЛКСМ, ВКШ при ЦК ВЛКСМ, Институт молодежи, Московская гуманитарно-социальная академия). В разные годы он работал преподавателем, председателем предметной комиссии по физической культуре и спорту, заведующим кафедрой физического воспитания и спорта в ЦКШ и ВКШ. В 70-х годах Аргун Л. Е. в качестве преподавателя-консультанта кафедры волейбола работал в центральном институте физкультуры в Гаване и одновременно являлся консультантом национальной волейбольной команды Кубы. В этот период кубинская команда стала чемпионом мира по волейболу. За свою спортивную карьеру капитан сборной команды РСФСР по волейболу Леонид Аргун пять раз становился призером чемпионата СССР, бронзовым призером Всемирной Универсиады. В упорной борьбе в финал вышли команды «Гудаута» и «Пицунда», со счетом 3:2 победу одержали гудаутские волейболистки. Команду готовит тренер Аслан Капба. Были отмечены лучшие игроки турнира. Ими стали Лаура Симония, София Накопия из Гудауты, Елена Мамаева из Гагры, Элина Агрба из Пицунды. Соответственно, второе призовое место у команды «Пицунда», третье также у девушек из гудаутской команды.

Три дня турнира юные волейболистки боролись за переходящий кубок. Три спортивных дня продолжался настоящий праздник спорта. А для болельщиков, любителей этого красивого вида спорта эти соревнования запомнятся надолго. Итак, переходящий кубок до следующего турнира остается в стенах гудаутской спортивной школы им. М.Чачба. Организаторы и участницы турнира уверены, что на следующий год число команд увеличится, а значит, и накал борьбы за кубок возрастет.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: спортАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району