ДВЕ СУДЬБЫ ДВУХ ВАЛЕНТИН

Валентина Чепнян в прошлом году окончила вуз и уже работает педагогом в школе.

– Я очень люблю детишек, – говорит девушка. – Иногда сложно углядеть за 26 детьми, под конец рабочего дня изматываюсь. Но не столько от усталости, сколько от удовлетворенности плодотворного дня.

80 лет назад Валентина Чепнян тоже работала в школе и также любила детей, пока война навсегда не разлучила ее с любимой работой. Но, это была другая Валентина – прабабушка моей собеседницы, которую назвали в честь героя их семьи, ветерана Великой Отечественной войны.

– Моя прабабушка преподавала алгебру в одной из школ Подмосковья, – продолжает свой рассказ правнучка Валентины Кареновны. – 22 июня должен был состояться выпускной бал у ее учащихся. Но немецкие войска внесли коррективы в планы прабабушки. Вместе со своими еще вчера школьниками она отправилась на фронт. Там они ей стали боевыми друзьями. Классная руководительница и на войне старалась их опекать. Мне рассказывали о ее боевых подвигах. Она прошла всю войну, но, к сожалению, не уберегла многих своих учеников. Это для нее стало самым сложным испытанием. Каждый раз после боя она с волнением расспрашивала товарищей, где находятся ее ученики. С ней в бой шли четверо ее учеников. И прабабушка всегда гордилась, что все они остались в живых, пройдя через ужас войны, и вернулись к семьям. Сама Валентина Кареновна дважды была контужена, много раз ранена. Однажды во время боя, увидев снайпера, который целился в ее ученика, она собой прикрыла его. Пуля прошла насквозь, а шрам остался на всю жизнь. Для моей прабабушки война закончилась в Берлине, куда она дошла вместе с Красной Армией, и даже на площади станцевала под песню «Катюша».

История жизни семьи Чепнян достойна экранизации. Моя собеседница Валентина Чепнян преподает историю, ту самую, которую сегодня пытаются переписать.

– Я рассказываю детям о войне, – говорит Валентина. – Рассказываю им правду, ту, которую мне рассказывали родители. Ту, которую должен знать каждый. Я верю, что ребята, по крайней мере которых я учу, никогда не забудут подвиги советского народа.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА