ЗОВ ЕДИНОЙ КРОВИ

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Наиболее ярко проявил себя как личность Муса Магомедович Шанибов в период развала Советского государства, супердержавы мира в годы горбачёвской «перестройки» в СССР, в состав которого входили и Абхазия, и Грузия. Сам Шанибов мечтал об «обновлении социализма». Тогда он приобрёл огромную популярность как острый критик номенклатуры с её косными порядками. Его выдающиеся ораторские способности и одновременно склонность к поиску разумных компромиссов стали «наиболее востребованы» везде – от Махачкалы и Грозного до родного Нальчика и Сухума в Абхазии, после кровавых июльских 1989 года событий в Сухуме и на мосту через реку Аалдзгу в Очамчырском районе. А именно, 24-25 августа 1989 года, в дни съезда горских народов Кавказа в Акуа (Сухуме), когда он был избран председателем Ассамблеи, затем с ноября 1991 года и президентом Конфедерации народов Кавказа, а в 1992 году стал первым заместителем председателя Конгресса кабардинского народа…

Образование и функционирование Ассамблеи, а затем Конфедерации народов Кавказа в Абхазии в 1989-1991 годах и в последующие годы было связано с вызовом времени и, прежде всего, с нависшей смертельной опасностью над абхазским и юго-осетинским народами в сложнейший период новейшей истории – как упреждающая, ответно защитная сила для этих народов.

Оправдались опасения и мрачные прогнозы: грузин не остановили отпор абхазов после июльских 1989 года кровавых событий в Абхазии (фактически «малой грузино-абхазской войны»!) и особый режим поведения граждан, введенный в Абхазии в том же году. Грузия, в которой установился военно-фашистский режим, решила довершить начатое в 1989 году дело: вновь была совершена военная агрессия – оккупация Абхазии. Под руководством Эдуарда Шеварднадзе нацистская Грузия организовала кровопролитную грузино-абхазскую войну в 1992-1993 годах, чтобы физически полностью уничтожить абхазский народ – совершить геноцид, ликвидировать Абхазию, ее государственность, захватить (инкорпорировать) абхазские земли и присоединить их к Грузии.

Эдуард Шеварднадзе называл созданную нами Конфедерацию… «бумажным тигром», якобы не способным противостоять грузинской военной армаде… Северокавказский фактор тогда не был учтён руководством тогдашней России – президентом Ельциным, и Шеварднадзе был предоставлен карт-бланш – за три дня покончить с Абхазией и её народом. Но блицкриг не состоялся!

С первых дней агрессии Грузии на Абхазию Муса Шанибов призвал народы Северного Кавказа к оказанию помощи абхазскому народу, за что в сентябре 1992 года был подвергнут аресту российскими официальными властями «за разжигание межнациональной розни». Арест вызвал в Кабарде всенародные волнения, официально именовавшиеся массовыми беспорядками. Главное требование беспрерывных, бессрочных митингов в городе Нальчике – «Освободить Шанибова из тюрьмы!». После освобождения он выступал перед многотысячными представителями кабардинского народа с разъяснениями об официальной прогрузинской позиции президента Российской Федерации Бориса Ельцина и его команды, о преступном бездействий руководства Кабардино-Балкарской Республики, когда «на глазах у всего мира уничтожается братский нам абхазский народ!», «совершается настоящий грузинский геноцид над абхазами!»…

19 октября Муса Шанибов прибыл в город Гудоуту – в «последнее убежище надежды на самосохранение подлинных абхазов и абхазского народного духа», – как он его называл. Причина и мотивация его приезда в воюющую Абхазию были веские, основательные: «Как можно было бы жить, если бы мы оказались в положении, когда, сгорая от гнева и стыда, только могли бы наблюдать за уничтожением абхазского народа?!..». С первого же дня прибытия Муса Магомедович, как говорится, «взялся за дело». Содействие и оказание непосредственной помощи во всех его делах было поручено мне по указанию Владислава Ардзинба. В Гудоуте мы вместе создали оперативный штаб «Конфедерации народов Кавказа», который разместили в одноэтажном здании «Лесного хозяйства».

20 октября состоялась встреча и пресс-конференция М. Шанибова и Народной партии Абхазии, а также встречи с населением Гудоутского района и беженцами из Очамчырского района и Ткуарчала. Под лозунгом «Победа Абхазии – Победа Кавказа!» Мусса Шанибов развернул в Абхазии кипучую, энергичную деятельность. В кратчайшие сроки он создал оперативный штаб (ОШ) «Конфедерации народов Кавказа» (КНК) в Абхазии, разработал его Устав и Положение, структуру, цели и задачи. Был составлен график встреч ОШ КНК с населением Абхазии, в основном Гудоутского района, утверждённый главой Администрации этого района. С 19 октября по 11 ноября 1992 года М. Шанибов вместе с руководителями советов Старейшин встречался и беседовал с жителями сёл Отхары, Лыхны, Дурыпша, Блабырхуа, Бармыща, Джирхуа, Звандрыпша, Аацы, Мцары, Анхуа, Цвкуара (Приморское), Куланырхуа, и Псырдзха (Новый Афон), с абхазской научной и творческой интеллигенцией и общественностью нашей республики… На этих встречах с населением и воинами мы затрагивали проблемы настроения, веры в Победу, а также дисциплины, исполнения воинского долга в точном соответствии с приказами командиров, формировавшейся Абхазской армии…

Оперативный штаб Конфедерации стал организующей и цементирующей грозной силой против шеварднадзевских грузинских оккупантов, объединяющим центром для мобилизации всех добровольцев, прибывавших в Гудоуту – в перемещённую столицу страны, где функционировали официальные власти Республики Абхазия во главе с Владиславом Ардзинба – лидером абхазской нации…

Конфедераты-добровольцы шли в Абхазию по призыву и соответствующему Указу руководителей Конфедерации – президента Мусы Шанибова и председателя Парламента Юсупа Сосламбекова. Указ предписывал всем штабам Конфедерации в северокавказских республиках обеспечить переброску добровольцев в Абхазию любыми методами, чтобы дать вооруженный отпор грузинскому агрессору. Из Шапсугии, Адыгеи, Черкесии, Кабарды, Чечни, Северной и Южной Осетии, Дагестана, с Юга России, из абхазской диаспоры в Турции – шли нескончаемым потоком добровольцы – те, кто не мог равнодушно смотреть на трагедию абхазского народа, шли те, сердца которых были переполнены чувством справедливости, в генах пробудились зов совести и единой крови, генезис кровно-потомственного единства и братства.

Среди конфедератов очень важными в грузино-абхазской войне оказались «чеченский» и «кабардинский» факторы. На всех фронтах войны грузины-оккупанты очень страшились чеченцев… А участие в этой священной Отечественной войне абхазского народа самого большого количества кабардинцев не удивительно, а естественно, и объясняется очень близким этническим родством абхазо-адыгских народов, корни которого уходят вглубь тысячелетий… Поэтому больше всех из адыгов выделились кабардинцы. Ибо многие кабардинцы, участвовавшие в грузино-абхазской войне, являлись прямыми потомками античных и средневековых абазгов, абаза, нынешних абхазо-абазин…

Следует поимённо назвать первых 22 добровольцев-кабардинцев во главе с Султаном Сосналиевым (Сусналиев), выехавших из города Нальчика на автобусе «Икарус» в первый день войны в Абхазии и прибывших 15 августа 1992 года в город Гудоута. Это (по алфавиту): Балагов Мухамед, Бгажноков Барасби, Безиров Альберт, Биданоко Нихат, Битоков Аслан, Думанов Мурадин, Канлоев Владимир, Канлоев Казбек, Канлоев Мурат, Кейтоко Аскер, Кушхов Мухамед, Лейба Халдун, Мамрешев Борис, Мешфез Недждет, Пшуноков Артур, Сосналиев Султан, Сосранов Владимир, Тухужев Александр, Тхагалегов Мухамед, Хоконов Заур, Шериев Хаути, Шехалиев Анатолий.

Газетная статья не позволяет подробно рассказать о значительном вкладе добровольцев-конфедератов в Победу в Отечественной войне абхазского народа 1992-1993 годов. Но о роли и значении Конфедерации народов Кавказа в разгар грузино-абхазской войны – 16 сентября и 14 октября 1992 года – Главнокомандующий Абхазской армии Владислав Ардзинба сказал: «Я считаю, что именно позиция Конфедерации горских народов Кавказа не позволила уничтожить абхазский народ»! «Нас защитила не ООН, а Конфедерация народов Кавказа»!

Лучше невозможно сказать. А после победоносной войны он говорил: «…И в этот критический час, когда решалась судьба Абхазии, когда стоял вопрос о том, быть или не быть, – народы Северного Кавказа встали на защиту Абхазии»! «…И в этой святой борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира…»! «Наша общая Победа – выдающееся событие в истории Абхазии и современной истории Кавказа...»

Абхазия, абхазский народ всегда будут помнить роль и значение Конфедерации народов Кавказа, а заслуги ее будут вписаны золотыми буквами в новейшую историю Абхазии.

Вечная память тем, кто сложил свои головы за Победу Абхазии в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов! Вечная память всем добровольцам, которые отдали свои жизни ради Победы абхазского народа в Отечественной войне! Низкий поклон всем матерям, вырастившим таких богатырей-нартов, мужественных сынов Кавказа!..

Вечная память Владиславу Ардзинба – вдохновителю и организатору всех наших Побед, подлинному лидеру абхазской нации, основоположнику постсоветского современного, суверенного, де-юре признанного Абхазского государства – Республики Абхазия, Первого Президента, выдающегося государственного политического деятеля и учёного ХХ века, чьё 75-летие со дня рождения отмечается в Апсны в этом году.

Игорь МАРЫХУБА, историк

Номер: 80Выпуск: 3958Рубрика: политикаАвтор: Игорь МАРЫХУБА, историк