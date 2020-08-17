НАРОД АБХАЗИИ ПОМНИТ И ВЫСОКО ЦЕНИТ ПОДВИГ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Президент РА Аслан Бжания встретился с добровольцами – ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., прибывшими в Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных Дню добровольца. Приветствуя добровольцев, глава государства отметил, что он первый раз проводит такую встречу в статусе Президента.

«Все живущие в Абхазии помнят ваш труд и подвиг во время войны. Я хотел бы поблагодарить вас и еще раз подчеркнуть: Абхазия – это и ваша Родина. Вы обильно полили ее своей кровью, не жалели своих жизней, и мы это никогда не забудем! Будьте здоровы и счастливы! Еще раз благодарю вас за подвиг, который вы совершили во имя народа Абхазии, я еще раз хочу сказать, что ваш вклад в Победу бесценен», – сказал Президент.

Руководитель Северо-Осетинской региональной общественной организации участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Игорь Кокоев поблагодарил главу государства за прием. «Мы всегда будем стоять рядом с вами. Спасибо Вам за сегодняшний приём. Спасибо всем добровольцам, вставшим рядом с Абхазией в трудное для неё военное время», – сказал Кокоев.

Председатель Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Тимур Шарданов передал Президенту книгу тхамады общественной организации «Адыгэ Хасэ» Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Хафицэ «Черкесская диаспора». Шарданов также обратил внимание на то, что у некоторых семей добровольцев возникают проблемы с получением абхазского гражданства. «Было бы хорошо, создать рабочую группу для решения вопроса упрощенного получения гражданства семьям добровольцев, погибших в Абхазии», – сказал он.

Во встрече принимали участие вице-президент РА Бадра Гунба, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, заместитель главы Администрации г. Сухума Автандил Сурманидзе.

Номер: 81Выпуск: 3959Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс