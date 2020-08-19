ОЛЕГ ЭТЛУХОВ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В Москве вышел новый роман Олега Этлухова «Притяжение», рассказывающий о событиях в России и Абхазии в начале прошлого столетия. Это уже четвертая книга писателя. У него абхазские корни.

Его дед по отцу – выходец из урочища Псху, дед по матери – уроженец села Джгиарда.

В Абхазии прекрасно знают Олега Этлухова как видного общественного деятеля, академика, доктора наук, профессора. Знают как человека, долгое время возглавлявшего Национальный Совет абазинского народа и руководившего штабом по оказанию гуманитарной и политической помощи борющемуся народу Абхазии во время грузинской агрессии.

О событиях, связанных с Отечественной войной народа Абхазии 1992-1993 годов, Олег Этлухов рассказал в книге «Зов крови», которая была издана в 2003 году. Это была его первая крупная литературная работа, написанная в жанре документалистики.

В последние годы Олег Адыль-Гиреевич перешел на художественную прозу и ежегодно издает по одному роману: в 2016-м – «Следы на песке», в 2017-м – «Звезды над Каиром», и вот – новое эпическое произведение, которое выдвинуто на соискание Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский». В то же время, как это ни парадоксально, творчество писателя, уже получившего признание на Северном Кавказе и в России, мало знакомо жителям Абхазии.

В этой связи приведем здесь выдержки из откликов на его издания.

Написаны они авторитетными литературоведами, учеными, писателями. Это Николай Переяслов – поэт, прозаик, критик, переводчик, секретарь правления Союза писателей России; Лейла Бекизова – критик-литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик, вице-президент Международной адыгской (черкесской) Академии наук; Хизир Тахтамышев – член Союза писателей РФ, доктор технических наук, профессор; Лариса Шебзухова – народный поэт Карачаево-Черкесской Республики, литературный консультант Карачаево-Черкесского регионального отделения Союза писателей России.

И «Следы на песке», и «Звезды над Каиром», к сожалению, изданы без корректуры, на что указывает в своей рецензии на роман «Звезды над Каиром» Николай Переяслов, который, впрочем, тут же оговаривается, что «даже этот чисто технический недостаток не может перевесить внутреннего содержания этой мощной и глубокой книги, поднимающей дух человека ввысь и придающей ему силы для возмужания». На эту сторону произведений обращает внимание и Лариса Шебзухова: «Нужна очень тонкая, филигранная работа в авторской мастерской над развитием языковых и художественных средств». Но главное, о чем говорят специалисты, – содержательная, идейная, духовная суть романов.

«Книгу «Следы на песке» невозможно читать как развлекательное чтиво, – отмечает Хизир Тахтамышев. – Насыщенность произведения глубокими мыслями и раздумьями по самым разным темам и проблемам жизни и бытия заставляет читателя вслед за автором задумываться над, казалось бы, понятными, давно устоявшимися истинами».

Приводя в пример И.А. Гончарова, всеобщее признание которому принес его роман «Обломов», Хизир Тахтамышев утверждает: «Роман Этлухова «Следы на песке» такой же фундаментальный труд, высокохудожественное произведение, которое прокладывает его автору, как и Гончарову, прямую дорогу в классики российской литературы».

Большое впечатление произвели на литературную общественность «Звезды над Каиром». Лариса Шебзухова называет его романом о всепоглощающей любви к Отчизне. «В многослойную канву романа О. Этлухова «Звезды над Каиром» вплетена вековая мечта абазин и абхазов о народном герое, – пишет она. – Истоки этих мечтаний берутся еще из Нартского эпоса – еще в доисторические времена сформировалось представление о герое-предводителе, ведь совершенно неслучайно девизом Нартов – предков абазин, абхазов, адыгов и других народов – было: «Только тот достоин счастья, кто добудет счастья людям!»

Суть феномена Этлухова состоит в том, что он много лет возглавлял общественную организацию «Адгылара» («Единение»), решал важные, порой судьбоносные вопросы абазинского и абхазского этноса, а в период грузинской экспансии внес немалый вклад в победу народа абаза.

«Каждый, прочитавший роман О.Этлухова, – продолжает Лариса Шебзухова, – несомненно будет поражен силой, мудростью и глубиной воспитания носителей Абазара (Апсуара), которое в полной мере проявляется в мальчике, покинувшем Родину, и даже в последующих поколениях, родившихся на чужбине, но воспитанных носителями этого мощного Духа». Поэтесса считает «Звезды над Каиром» знаковым событием как в абазинской, так и во всей российской литературе.

В один ряд с великими произведениями ставит «Звезды над Каиром» и Николай Переяслов, который оценивает его как масштабный исторический роман.

«Книга Олега Этлухова дышит философской глубиной, заставляя читателя задумываться над каждым из совершаемых нами в жизни шагов, какими бы тяжелыми и сложными ни были дни нашей сегодняшней жизни. Главное, что мы должны сделать в этой жизни – это понять, зачем мы являемся на свет, и что от нас требуется на этой прекрасной земле», – пишет автор рецензии.

Отозвался Николай Переяслов и на роман «Притяжение». Его статью «Честь выше жизни» опубликовала «Литературная газета» (№19, 16 мая 2018 г.). Автор сразу отмечает, что назвать роман чисто «художественным» было бы неправильно, так как кроме изложения подробностей сюжетных мотивов, он содержит в себе ещё огромное количество исторических и этнографических материалов, высвечивающих линии судеб многих кавказских народов.

Говоря, что события романа происходят на фоне завершения Гражданской войны на Северном Кавказе, литературный критик обращает внимание на то, что суть романа заключается вовсе не в том, чтобы выяснить, кто прав, а кто не прав – «красные» или «белые». «Лейтмотивом этой глубокой книги выступает идея сохранения каждым человеком его чести. Честь – это та важнейшая духовная категория, которую на Кавказе уже с самого раннего возраста воспитывали в детях и потом берегли её до седых волос, потому что запятнанная честь – это позор для всего рода».

Николай Переяслов проводит параллели между романами Олега Этлухова и Михаила Шолохова: «Ряд мотивов «Притяжения» перекликается с известным романом Шолохова «Тихий Дон», так как оба они повествуют о становлении советской власти в станицах юга России и борьбе противников нового строя с её строителями». И заключает: «Книга Этлухова «Притяжение» написана не только для абазин и абхазов, но и для всех нас, живущих на земле бывшего СССР, стремительно забывающих свои родные языки и традиции, засоряя свою речь и литературу чужими словами, а иногда даже заменяя родной алфавит чужеродной латиницей или другими шрифтами. Название романа говорит как раз о притяжении человека к его родной земле, своему языку, своей культуре и той вековечной памяти, которая хранит в себе историю наших народов».

Сам факт такого интереса литературной общественности и федеральных средств массовой информации свидетельствует о значимости произведений Олега Этлухова, ибо далеко не каждое новое издание в России привлекает к себе такое внимание.

Бесспорная удача автора романа в том, что ему удалось уловить и запечатлеть лицо давно ушедшей эпохи, ее дух, ее дыхание, наложить их на картины сегодняшнего дня, соединив все это в одном трудноуловимом мгновении вечности.

Такое произведение можно без всяких сомнений представить на суд самого изысканного читателя в любом уголке мира.

Пенсионер, потомственный казак из города Армавира Александр Голобродько написал о своих впечатлениях от романа «Притяжение»: «Со времен великого Шолохова Кавказ и весь юг России не знали произведения, столь масштабно и правдиво поведавшего о судьбе народов Кавказа и всей России, как роман «Притяжение».

Высочайший уровень художественного мастерства позволил автору создать достоверное историческое полотно, где он короткими мазками запечатлел лицо целой эпохи.

Будем надеяться, что это не последний успех талантливого писателя». Хочется выразить уверенность в том, что все романы Олега Этлухова в скором времени поступят на прилавки книжных магазинов Абхазии, и взыскательные читатели республики смогут сами дать достойную оценку творчеству российского писателя, который является и гражданином Апсны – Страны Души. Думается, повышенному интересу читателей будет способствовать еще и то, что все произведения Олега Этлухова в значительной части посвящены Абхазии, ее жителям, ее истории.

Георгий ЧЕКАЛОВ, журналист

Номер: 82Выпуск: 3960Рубрика: обществоАвтор: Георгий ЧЕКАЛОВ, журналист