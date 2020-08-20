АБХАЗСКИЕ ТРАДИЦИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Прошлое – настоящее

Нынешнее поколение наших сограждан живет в очень интересное и вместе с тем очень трудное время, когда в жизни каждого человека и семьи в целом происходят сложнейшие события, как положительные так и отрицательные. В таких реалиях люди с богатым жизненным опытом и знанием древних абхазских традиций, пользующиеся авторитетом в обществе, могут разрешать любые, а порой даже очень серьезные межродовые конфликты, минуя государственные структуры (прообраз совета старейшин).

В данной статье я хочу рассказать историю, которая произошла с моим отцом Кварчия Яковом Шахановичем в конце 30-х годов прошлого столетия в г.Ткуарчале.

В те годы он был молодым, энергичным и очень общительным среди друзей человеком. Однажды по просьбе друга он сосватал ему в невесты девушку, которая также симпатизировала молодому человеку. Случилось так, что мой отец какое-то время, около десяти дней, отсутствовал в городе. По приезду в Ткуарчал ему стало известно, что девушку с благоволения старшего в роду выдали замуж за другого человека.

Такое развитие событий моим отцом было воспринято как оскорбление в свой адрес и он направился верхом на лошади к очень известному и авторитетнейшему человеку – Герою Соцтруда, председателю колхоза Сиварне Аршба для выяснения обстоятельств случившегося. Встреча произошла у дома Аршба Сиварны, который в ходе пылкого разговора и споров получил огнестрельное ранение в плечо. Результатом этого инцидента стал глубочайший конфликт между двумя самыми многочисленными фамилиями в Ткуарчале.

Для урегулирования сложившейся обстановки были привлечены самые уважаемые люди, но несмотря на все старания, кризис лишь на какое-то время был приостановлен. В целях разрядки ситуации, а также особого уважения ко всем представителям фамилии Аршба, мой отец решил покинуть г.Ткуарчал. Он переехал в г.Гагру, где несколько лет проработал на различных руководящих должностях.

После Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. по приглашению Архипа Мироновича Лабахуа, который в тот период был управляющим трестом «Ткварчелуголь», отец начал работать в Ткуарчале на должности начальника ЖКО. Но вся сложность ситуации заключалась в неурегулированности отношений с родом Аршба. Этим вопросом занялась моя ныне покойная мать Капба Сария Тарашовна – 18-летняя жена моего отца. Она в разговоре со старцами узнала, что в старину в исключительных случаях для урегулирования сложных конфликтов похищали младенца из семьи пострадавшего для воспитания в семье совершившего правонарушение. На этом в последующем вражда должна была быть приостановлена.

Следуя этим неписаным правилам, моя мать для примирения начала искать единомышленников среди Аршбовцев. Отметим, что в такой обстановке всегда находятся люди-доброжелатели, готовые поддержать благие намерения. Одним из таких людей оказалась супруга пострадавшего Сиварны Аршба – ныне покойная Квициния Бабу. Мудрая женщина с большим жизненным опытом, благородная и просвещенная, она тонко разбиралась в абхазских повседневных и бытовых вопросах, понимала, что существующая вражда ни к чему хорошему не приведет, и всячески склоняла своих родственников к решению вопроса мирным путем.

В результате предпринимаемых мирных переговоров малолетняя дочь Сиварны Аршба, Тина, оказалась в доме моего отца. Произошло долгожданное примирение двух враждующих семей. Мой отец и Севарна Аршба побратались, да так крепко, что в последствии многие родные братья могли позавидовать такому братству. Столько любви, уважения и почитания к друг другу было в их взаимоотношениях. Они вместе принимали участие во всех народных мероприятиях и без друг друга не ходили на различные торжества и события. Когда мой отец посещал семью Аршба, обязательно приглашались все соседи и забивали какое-нибудь животное (коза, овца, бычок). Они сообща торжественно отмечали это знаменательное событие и с достоинством проводили время.

Прошло несколько лет. Повзрослевшую Тину, дочь Севарны Аршба, вернули в свой отцовский дом со всеми полагающимися почестями. С этого времени у нее стало два отца и две матери (отцов она называла «большой папа» и «маленький папа»).

Сегодня Тина Аршба и ее сестра Галина известные люди в Ткуарчале, они обе заслуженные учителя Республики Абхазия. К сожалению, моих родителей и родителей Тины и Галины Аршба уже нет в живых, но история, которая произошла с ними в далекие 30-40 гг. прошлого века, нас скрепила в родственных отношениях, и по сей день я сестер Аршба считаю своими сестрами, а они меня – своим братом.

Эту удивительную историю я рассказал для того, чтобы сегодня молодые люди, воспитанные на военных и послевоенных событиях, произошедших в Абхазии, не совершали бы опрометчивых поступков в жизни, а если по неосторожности что-то произойдет, то вопросы решались бы также мудро и красиво, как это произошло в рассказанном выше сюжете.

Гурам Яковлевич КВАРЧИЯ, кандидат технических наук г.Сухум

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: обществоАвтор: Гурам Яковлевич КВАРЧИЯ, кандидат технических наук г.Сухум