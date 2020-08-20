БАРАС КУДЖБА ДАСТ КОНЦЕРТ В АБХАЗСКОМ ДРАМТЕАТРЕ

Концерт студента Московской государственной консерватории имени Чайковского Бараса Куджба с участием актеров Абхазского государственного драматического театра состоится в Абхазском драмтеатре во вторник 25 августа, сообщили Sputnik сам Барас Куджба.

«Идея, конечно же, принадлежит Абхазскому драмтеатру. Мне предложили провести концерт классической музыки и поэзии. Я буду исполнять произведения Эрика Сати, Шопена, Баха, Шуберта, Марчелло и других. Это будет большой творческий, приятный вечер. Будут произведения классиков, а также современная музыка», – пояснил Куджба.

По сообщению пресс-службы Абхазского драмтеатра, в программе концерта прозвучат классические произведения, любовная лирика, абхазская и русская поэзия. Стихи будут читать актеры театра – Гудиса Тодуа, Лана Джопуа, Кясоу Хагба и другие.

Программа будет длиться 1 час 20 минут, начало в 19:00.

«Труппа Абхазского драмтеатра в августе находится в отпуске, и мы решили провести мероприятие, чтобы завершение лета было красочным, классическим и красивым», – отметили в пресс-службе.

Барас Куджба – выпускник музыкальной школы Пицунды, окончил Сухумское музыкальное училище по классу фортепиано. Сейчас он учится в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Предки Бараса Куджба в XIX веке покинули родную Абхазию и поселились в Турции, сам Барас родился в Анкаре и вернулся на родину вместе с семьей только в 2008 году, когда ему было семь лет. В декабре 2019 года Куджба стал лауреатом I степени Международного конкурса хоровых дирижеров.

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия