НАЗНАЧЕНИЕ

Арсоу Читанава назначен директором РУП «Абхазская железная дорога». Указ о назначении подписала вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган.

Читанава Арсоу Резоевич родился 29 сентября 1984 года в с. Верхней Эшере Сухумского района Абхазской АССР. В 2001 году окончил сухумскую среднюю школу №4, в 2008 году – экономический факультет АГУ по специальности «Финансы и кредит». В 2008 - 2009 гг. служил в ГСО РА. В августе 2008 года принят на работу в РУП «Абхазская железная дорога» на должность экономиста. С декабря 2017 года – старший экономист РУП «Абхазская железная дорога».

С 2016 года учится заочно на факультете строительства дорог, мостов и транспортных тоннелей Ростовского государственного университета путей сообщения.

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации