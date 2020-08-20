О ГЛАВНЫХ ВОПРОСАХ СТРАНЫ НА ДАННОМ ЭТАПЕ

«По итогам полугодия в Абхазии оказано услуг в восемь раз меньше, чем обычно. Санаторно-курортные объекты в прошлом году оказали услуг на 428 млн рублей, в этом году – на 45,8 млн рублей, что в 9,4 раза меньше обычного. Туристическое обслуживание в 5,5 раз меньше. В Сухуме оказано услуг в 4 раза меньше, в Гагрском районе – в 11 раз, в Гудауте – в 5 раз, в Новоафонской пещере – в 5 раз, на озере Рица – в 5,4 раза меньше обычного». Такие статистические данные курортного сезона озвучил Премьер-министр Александр Анкваб на совещании в Администрации Президента РА, посвященном эпидемиологической ситуации, туристическому сезону и выполнению мероприятий Инвестпрограммы.

«Это тяжелейшие провалы и они очень сильно бьют по бюджету. Я в какой-то степени разделяю уверенность министра туризма в том, что сентябрь будет насыщен туристами. Показатели бронирования это подтверждают. Мы надеемся, что погода позволит, и туристический сезон продлится в октябре», – сказал А.Анкваб.

Он согласился с мнением министра туризма о том, что с открытием границы дополнительные нагрузки легли на пограничников, МВД, сферу услуг, возникли проблемы с обслуживающим персоналом: «Но последние дни подтверждают, что все тихо входят в ритм. Это вселяет в нас уверенность, что резкое отставание, имевшее место по известным причинам, в какой-то степени будет преодолено».

А. Анкваб остановился на давней проблеме нещадной эксплуатации животных в курортный сезон. «Журналист Елена Заводская полностью права, написав в своей статье о находящихся в ужасном состоянии шести медведях и недопустимых условиях их содержания. К решению этой проблемы нам придется подключить экологического прокурора. В Интернете полно негодующих отзывов туристов на подобное разнообразие «сервиса» для отдыхающих. Используют птиц, обезьян, черепах! Скоро и змеи появятся! Нужно заканчивать с издевательством над животными», – возмутился Премьер-министр.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар отметил, что они могут изъять животных у хозяев, но возникнет проблема с тем, куда их потом девать.

Глава Правительства указал и на недопустимость использования открытых машин для перевозки туристов: «Это небезопасный транспорт и такие поездки чреваты серьезными последствиями. В Сочи такой вид деятельности запрещен». Он обратил внимание контролирующих органов на то, что большая часть водителей открытых машин не зарегистрирована в налоговых органах. «Работа ГАИ после открытия границы показала, что огромное число водителей не являются гражданами Абхазии. Водители этих машин не зарегистрированы у нас как предприниматели. Они не платят налоги, большая часть выручки проходит мимо налогообложения. Но, самое главное, – это обеспечение безопасности людей, и мы должны внести коррективы в законодательство», – сказал А.Анкваб. Что касается объектов отдыха, то, по словам Анкваба, в Интернете указано намного больше отелей и домов отдыха, чем официально зарегистрировано в республике. «Если данные в Интернете сравнивать со статистическими данными Минтуризма, то это – небо и земля. Всё значительно превышает нашу отчетность. Не все объекты отдыха в Гагрском районе, Сухуме и других местах попали в отчетность. В Минтуризма зарегистрировано 426 объектов размещения, в Интернете – раза в три больше», – заметил глава Правительства.

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил участникам совещания о недавно подготовленном отчете Минюста. «В Министерстве зарегистрировано 14 тысяч юридических лиц, но на налоговом учете стоят не более пяти тысяч. Налицо проблема учета. Многие объекты отдыха работают только в сезон, а зимой закрыты, поэтому не считают нужным платить налоги. Все нужно приводить в порядок и систематизировать. Этого ждут от нас люди», – подчеркнул Аслан Бжания.

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс