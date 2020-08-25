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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации Михаила Бабича.

На встрече обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества, реализации действующих и запланированных проектов в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развития Республики Абхазия.

Глава государства, приветствуя гостей, выразил готовность абхазской стороны активно развивать сотрудничество по всем экономическим вопросам.

«Мы очень рассчитываем, что Ваш приезд придаст импульс в решении вопросов, которые мы неоднократно обсуждали. Мы готовы к открытому разговору. Наша позиция будет аргументированной», – сказал Аслан Бжания.

Президент выразил убеждение, что обозначенная цель и результат абхазской и российской сторон будут достигнуты.

«Если даже для этого потребуется несколько раундов встреч и переговоров, мы к этому обязательно поступательно придем», – сказал Президент Республики Абхазия Аслан Бжания.

Михаил Бабич поблагодарил Президента Абхазии за возможность встретиться и обсудить насущные вопросы и проблемы. «Мы не так давно встречались в Москве. С коллегами находимся в тесном контакте. Все вопросы, которые обсуждались в Москве у Дмитрия Николаевича Козака, находятся в высокой стадии готовности: и Инвестиционная программа и, соответственно, финансирование проектно-сметной документации», – сказал первый заместитель министра экономического развития РФ.

Бабич выразил удовлетворение качеством проведённых работ. «Сегодня мы посмотрели ряд объектов, которые входят в Инвестпрограмму. Очень хорошие впечатления. Мы также обсудили вопросы энергообеспечения республики, казначейское исполнение бюджета, доходов того предполагаемого дефицита, который ожидаем до конца года. Это все вопросы, которые нас с вами волнуют. Они находятся под пристальным вниманием», – заверил Михаил Бабич.

Представитель Правительства РФ назвал развитие туризма социально перспективной программой. «Нужна гармонизация законодательства в этом направлении», – сказал он.

Первый заместитель министра экономики отметил, что руководство России придает большое значение сотрудничеству с Абхазией в рамках Инвестпрограммы.

Президент РА Аслан Бжания сказал, что накануне он провел совещание, на котором детально обсуждался ход реализации проектов по линии Инвестпрограммы. «Информация, полученная на этом совещании от вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, дает уверенность, что мы получим неплохой результат», – сказал Президент Абхазии.

Глава государства подчеркнул, что и в дальнейшем будет уделяться особое внимание качественному и своевременному выполнению проектов, реализация которых намечена в рамках Инвестиционной программы.

Во встрече приняли участие Премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, вице-премьер, министр экономики Критина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин.

Пресс-секретарь Президента Республики Абхазия

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс