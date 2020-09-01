СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Президенту Республики Абхазия А.Г. Бжания

Уважаемый Аслан Георгиевич!

Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов из Адыгеи, выражаем искреннюю благодарность за тщательную организацию и высокий уровень проведения Дня Добровольца 15 августа 2020 года.

Мы высоко оценили проявленное Ваше радушие. Вы ещё раз подтвердили, что Республика Абхазия – это наша Родина и что благодарная Абхазия не забывает своих добровольцев.

Р. А. СИЮХОВ, председатель организации «Союз абхазских добровольцев Республики Адыгея»

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Аналогичные поздравления прислали:

Т. М. ШОРДАНОВ, председатель Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.»

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Э.Н. КУСАЕВ, и.о. председателя Северо-Осетинской региональной общественной организации участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Барс»

Номер: 85Выпуск: 3963Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации