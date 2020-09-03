ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове направил поздравительную ноту министру иностранных дел Арцаха Масису Маиляну по случаю Дня Республики: «Несмотря на сложнейшие вызовы, арцахский народ не свернул с выбранного пути и построил сильное суверенное государство. За прошедшее время Ваша страна достигла серьезных успехов в экономической, социальной и других сферах, упрочены позиции Арцаха на международной арене. Абхазо-арцахские отношения, находящиеся на высоком уровне, обладают серьезным потенциалом. Уверен, что конструктивное взаимодействие между Республикой Абхазия и Республикой Арцах отвечает коренным интересам наших дружественных народов».

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс