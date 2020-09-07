СБЕРБАНК ПРИНИМАЕТ РЯД МЕР

Председатель правления Сбербанка Абхазии (ОАО) Роберт Агрба прокомментировал точку зрения председателя партии «Айтаира» Леонида Лакербая по вопросу о выдаче российских пенсий, озвученную им в интервью Абхазскому телевидению. «Руководство Сбербанка Абхазии хотело бы отметить, что разделяет заботу и внимание Л.Лакербая к проблеме пенсионеров РА, получающих российскую пенсию», – заявил Агрба. Он отметил, что «на протяжении многих лет Сбербанк Абхазии организует и осуществляет работу по выдаче пенсий в структурных подразделениях Банка, а также работу по выдаче пенсий выездными операционными кассами по всем городам, районам и селам республики».

Выдача пенсий осуществляется: в городе Гагре – в дополнительном офисе и операционных кассах вне кассового узла; по Гагрскому району – операционными кассами вне кассового узла в городе Пицунде, поселке Цандрипше, поселке Псоу и селе Бзыпте; в г. Гудауте – в дополнительном офисе и в операционных кассах вне кассового узла; по Гудаутскому району – выездной операционной кассой вне кассового узла в селах Бармыше, Блабырхуа, Ачандаре, Абгархуке, Мцаре, Аацы, Приморском, Хыпсте, Мгудзырхуа, Калдахуаре, Хуапе, Дурипше, Лыхны, Звандрипше, Джирхуа, а также в дополнительном офисе в Новом Афоне; в Сухуме – в дополнительных офисах. расположенных в Новом районе, на проспекте Аиааира, на Красном мосту и Центральном рынке; по Гулрыпшскому району – в дополнительном офисе и в операционной кассе вне кассового узла в поселке Агудзере; в г. Очамчыре – в дополнительном офисе и в операционных кассах вне кассового узла; по Очамчырскому району – в операционных кассах вне кассового узла в селах Члоу и Кутоле, а также выездной операционной кассой вне кассового узла в селах Меркуле, Мыку, Арасадзыхе, Гупе, Баслаху, Тамыше, Кындыге, Адзюбже, Пакуаше, Акуаскьа, Джгярде, Гваде, Атаре, Аракиче; в г. Ткуарчале – в дополнительном офисе; в Галском районе – в дополнительном офисе и в операционных кассах вне кассового узла.

Сбербанк также ставит в известность общественность страны, что не осуществляет выдачу кредитов под 48% годовых. «Сбербанк Абхазии продолжает принимать ряд мер для улучшения качества обслуживания пенсионеров», – подчеркнул председатель правления Сбербанка РА Роберт Агрба.

Номер: 87Выпуск: 3965Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс