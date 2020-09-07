ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с председателем Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Яхогоевым.

На встрече обсудили вопросы взаимодействия между ветеранскими организациями Абхазии и республик Северного Кавказа, вопросы вовлечения ветеранов в общественно-социальную жизнь страны, проекты и план работы Союза добровольцев в Нальчике, участие респондентов Союза в праздничных мероприятиях Абхазии и мероприятиях, приуроченных к памятным дням.

Премьер-министр отметил, что в историю Абхазии навсегда будут вписаны подвиги братских народов, совершённые в 1992-1993 годах. А память о совместной победе должна передаваться поколениям из первых уст в рамках деятельности ветеранских организаций.

Подводя итоги встречи, Александр Анкваб отметил готовность Правительства оказывать поддержку в работе организаций, в решении социальных и иных вопросов их участников.

Номер: 87Выпуск: 3965Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации