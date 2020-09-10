ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия доложил Премьер-министру РА Александру Анквабу о том, что в Гудаутскую ЦРБ доставлен аппарат компьютерной томографии, приобретённый за счёт средств, собранных движением предпринимателей Абхазии «Мы вместе». По словам министра, в ближайшие дни в госпиталь прибудет специалист сервисного инжиниринга для установки оборудования в подготовленном помещении и инсталляции системы томографа. По словам Цахнакия, в полноценном объеме томограф смогут запустить в третьей декаде сентября. На встрече также обсуждались вопросы функционирования «горячей линии» Минздрава, обработки обращений по телефону «скорой помощи». Речь шла и о контроле за эффективной работой бригад «скорой помощи», материально-техническом обеспечении отделений ССМП, призванных осуществлять первоочередную помощь больным с подозрением на COVID-19, либо транспортировать в лечебное учреждение. Александр Анкваб поручил Минздраву обеспечить контроль за соблюдением графиков работы станций «скорой помощи» и их медперсонала, уделять первоочередное внимание вопросам снабжения их расходными материалами и препаратами.

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В Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Минздрава РФ. В Минздраве Абхазии состоялась встреча членов делегации с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, сообщает пресс-служба Минздрава РА. Цель рабочей поездки российских коллег – согласовать и утвердить перечень оборудования и инвентаря, необходимого для работы центральной районной больницы г. Ткуарчала, реконструкция которой проходит в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА. После встречи российская делегация совместно с Тамазом Цахнакия выехала в Ткуарчал.

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации