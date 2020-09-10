ДИАЛОГ И МИРНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания обратился к народу Южной Осетии. Он призвал все политические силы страны к диалогу и мирному решению проблем во имя спокойного и благополучного будущего народа Южной Осетии: «Дорогие друзья! В Абхазии внимательно следят за событиями, происходящими в братской Республике Южная Осетия, где в последние дни обострилась общественно-политическая обстановка. Мы не можем быть равнодушными к тому, что происходит в доме братьев-осетин, с которыми нас связывает общая борьба за свободу и независимость. Призываю вас, дорогие братья-осетины, все политические силы страны к диалогу, к мирному решению проблем во имя спокойного и благополучного будущего народа Южной Осетии. Кому как не нашим народам, прошедшим тяжелый путь к свободе, знать цену мирной жизни. Уверен, что осетинский народ, отличающийся исторической мудростью, проявит терпимость и взаимоуважение, достойно выйдет из сложившейся ситуации, используя исключительно правовые механизмы. Я желаю народу Южной Осетии мира и благополучия!

С уважением, Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия».

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс