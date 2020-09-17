ПРИРОДА ПРОДОЛЖАЕТ ЖДАТЬ ЗАЩИТЫ И ПОМОЩИ ОТ ЧЕЛОВЕКА

Сегодня мы снова поговорим о море. Об отдыхе на море. И хотя мы поднимаем на странице «Рица» морские темы из года в год, мало что меняется.

В этом году курортный сезон у нас в Абхазии начался с опозданием. Казалось бы, время было подготовиться как следует. Арендаторы пляжей в районе Синопа – в частности «Мокко» и других, расположенных по соседству, завозили и устанавливали лежаки, разноцветные зонтики, бунгало, детские надувные аттракционы. Они делали это, не теряя надежды, что люди обязательно приедут, зазвенят детские голоса, расцветится всеми цветами радуги море от обилия кругов, спасательных жилетиков и ярких шапочек маленьких пловцов.

Тем не менее далеко не все мы в ожидании приезда гостей наводили порядок на пляжах и прилегающих к пляжам территориях. Как уже писала наша газета и как мы наблюдали сами, пока граница с Российской Федерацией была закрыта и тоскливо пустовали отели и кафе, в кои-то веки получили возможность немного отдохнуть люди, лето которых обычно проходит в заботе об отдыхающих. Впервые за много лет они смогли вместе с детьми проводить время у моря, почувствовать, каково самим быть в роли отдыхающих. Хотя, конечно, червячки сомнений точили: «Как же будем жить целый год, если сезон так и не начнется?» Ведь бюджет большинства семей, как и бюджет Республики Абхазия, во многом зависит от туристов и курортников.

Как обычно, поделюсь собственными наблюдениями. Группы местных жителей, приходящих на синопские пляжи постоянно с начала летних месяцев, не на шутку обеспокоены, что автомобили свободно заезжают на территорию сосновой рощи близ кафе «Мимоза» и даже на сам пляж, вычерчивают на песке виражи. Причем происходит это не только в ночное время, но и днем, когда на пляже десятки играющих детей. Некоторые машины подъезжают к самой воде.

Какая в этом необходимость? Да никакой! Какие-то понты, прежде ни сухумчанам, ни гудаутцам, ни гагрцам, а уж тем более гулрыпшцам и очамчырцам не свойственные!

Вдоль насыпи рядом с пляжами есть автостоянки, устроенные, между прочим, с ущербом для зеленых насаждений, причем почти все они бесплатные. Ведь если семья действительно живет далеко от моря или если вы живете в палатке и автомобиль на время отдыха – ваш дом на колесах, машину есть где оставить.

Несколько лет назад на полосе «Рица» мы уже поднимали этот вопрос. После настойчивых выступлений нашей газеты и обращений неравнодушных жителей вдоль всей городской приморской территории у въезда на пляжи были установлены шлагбаумы.

Но вот прошло время, и автомобилисты снова чувствуют себя вольготно на песчаных пляжах и под многолетними деревьями, для корней которых это губительно. Роща в Синопе и так уже серьезно поредела – сосны и кедры частично были сломаны во время ураганов, частично высохли из-за такого вот «антиэкологического» отношения. Люди, пользуясь щедротами абхазской природы, не отдают себе отчета, что за чистоту травы, песка и воды несет ответственность каждый из нас. Несмотря на то, что на пляжах установлены урны, не каждый в состоянии «донести» до урны и выбросить в положенном месте окурок, пластиковую бутылку или обертку от мороженого.

Но самый коварный сюрприз людям буквально накануне открытия границы приготовила сама природа. После нескольких дней обильного дождя в море из рек устремились канистры из-под масла, всевозможный пластик, стволы упавших деревьев, одним словом, разного рода мусор, способный держаться на плаву, ветки, щепки и т. п., и вскоре весь пляж представлял собой несколько линий заграждений из вынесенного мусора органического и неорганического происхождения.

– Откуда это? – недоумевали люди на пляже. – Неужели из канализации?

Как дочь инженеров и журналист, ведущий экологическую тему в газете, я прекрасно знаю, откуда все это «богатство». Это и обычный бытовой мусор, который мы, жители Абхазии, выбрасываем вдоль рек вместо того, чтобы донести несколько метров до мусорного контейнера, и корни деревьев, и сами деревья, вырванные потоками воды из-за того, что реки, перенасыщенные инертным материалом, разливаются и варварски отхватывают у населенных пунктов земли сельхозугодий, лесополосы, разрушают дороги и мосты.

А в это время две моих подруги с самого начала лета два раза в неделю, вооружившись мешками и перчатками, собирают мусор в роще, вдоль насыпи и на довольно солидном участке пляжа, где мы купаемся. Надо заметить, что «заразить» своим энтузиазмом им никого не удалось. Большинство смотрят с откровенным осуждением и даже ворчат, мол, делать вам нечего.

– Нам просто стыдно перешагивать через эти обертки, бутылки, обрывки целлофана, – говорит одна из женщин. – Мне не понятно, как можно иначе относиться к окружающему миру и ждать, что кто-то заплатит за уборку мусора. Разве не приятнее жить в чистоте, когда вокруг все красиво?

К сожалению, и юное поколение мы воспитываем в таком же потребительском духе, словно кто-то обязан делать за них естественные вещи. Так что нас не удивило, что один из руководителей района, бюджет которого в весьма солидной степени зависит от туристического бизнеса, пожаловался в интервью корреспонденту нашей газеты, что подготовка к сезону тормозится из-за отсутствия гастарбайтеров. Мол, именно они в последние годы убирают пляжи.

Не будем называть имени чиновника. Во-первых, этот человек еще очень молод и после беседы с нами, похоже, понял, что его высказывания, во-первых, отдают откровенным иждивенчеством, да и вообще непатриотично перекладывать на других элементарную заботу о порядке в собственной стране. Тем более, когда речь идет о бюджетообразующей сфере. Надеемся, теперь он наш союзник.

Буквально накануне открытия границы на пляже появилась группа людей – да-да! из числа гастарбайтеров, несколько юношей и девушек. Они буквально «пролетели» по пляжу с голубыми целлофановыми пакетами, стремительно собирая мусор. Надо отдать им должное: наклонившись над игрушечным медвежонком и детской маской для подводного плавания, они немного поспорили и решили не отправлять их в пакет: было ясно, что какой-то доверчивый ребенок оставил вещи, отправившись домой позавтракать.

Как только солнце начинает припекать и стрелки часов приближаются к 10.00, знакомый стрекот и гул возвещает: проснулись арендаторы водных скутеров и приглашают прокатиться по водной глади с ветерком. К этому времени все нервные, завернувшись в полотенца и простыни, уже отдыхают под зонтиками. Ибо ощущение, что вас переедут, сводит на «нет» наслаждение от утреннего купания. По этому поводу наша газета тоже уже выступала. И не раз. Мы приводили примеры несчастных случаев, писали, что необходимо выделить специальные места, откуда все желающие могли бы стартовать без ущерба для остальных отдыхающих, взывали к необходимости установить в море бакены и буи.

Увы, экстрим, возможность ощутить выброс адреналина у любителей пощекотать нервы (и не только себе) на первом месте.

Чтобы воспитать в человеке потребность защищать и беречь окружающий мир, нужно начинать с самого детства.

По проектам экологического ведомства, которое с момента своего создания не раз меняло названия (комитет, инспекция, министерство), сотни школьников путешествовали по родной Абхазии, сажали деревья, слушали лекции и сами готовили выступления по экологическим проблемам. Уже много лет существует общественная экологическая организация «Апсабара», в рамках работы которой тоже сделано немало полезного (собраны семена самшита, организован питомник самшитовых саженцев, ребятам регулярно читают лекции по вопросам экологии и т. д.). Показателем действенности работы организации является то, что многие воспитанники «Апсабара» впоследствии выбирают профессии, связанные с защитой окружающей среды, с биологией.

К сожалению, десятки лет после войны ведутся разговоры о необходимости в рамках экологического воспитания установить в детских садах разноцветные ящички для раздельного сбора мусора, чтобы ребенок сразу усвоил, что бумага, органический мусор, металл и пластик нужно выбрасывать отдельно и не засорять природу тем, что в ней не перерабатывается. И хотя руководители экологического ведомства и Министерства науки и образования (сегодня это Министерство просвещения и языковой политики) обсуждают между собой создание специальной программы по этому направлению, в реальности такая программа так и не написана, а значит, ее реализации нам придется ждать годы.

А между тем дети, подрастающие сегодня, нуждаются в том, чтобы кто-то авторитетный и знающий рассказал им, как устроен мир и какое место каждый из нас в этом мире занимает. Рассказал так, чтобы простые слова доходили до сердца и их тепло было сильнее, чем заманчивые краски гаджетов. Только тогда мы сможем создать мир, в котором человек из врага и губителя природы превратится в ее друга и защитника. Пусть даже в отдельно взятой стране.

Главное, чтобы природа дождалась…

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА