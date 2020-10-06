СПОРТ

С целью повышения уровня спортивного мастерства, укрепления дружественных связей между спортсменами клубов и федераций, а также комплектования национальной сборной РА в зале Федерации каратэ-до Абхазии прошло открытое первенство г.Сухума по каратэ-до Шотокан Казе Ха, посвящённое дню освобождения г. Сухума. Соревнования являлись отборочными для участия в Кубке России, который пройдёт в г. Туле в декабре.

Соревнования проводились среди спортсменов разных возрастных категорий по следующим видам: фуку-го, Казе Ха-кумитэ, ката.

В программе фуку-го призовые места заняли:

8-9 лет: 1-е место – Дочия С., 2-е место – Бессонов Д.

10-11 лет: 1-е место – Хаджимба Л., 2-е место – Иванов Р., 3-е место – Чамагуа П.

14-15 лет: 1-е место – Сабекия Р., 2-е место – Толочко Д., 3-е место – Дзыба С.

16-17 лет: 1-е место – Эшба Л. и Боциева А., 2-е место – Литвинов В. и Барциц С.

Программа ката:

10-11 лет: 1-е место – Хаджимба Л., 2-е место – Чамагуа Л., 3-е место – Анакопия А.

12-13 лет: 1-е место – Хагба А., 2-е место – Чамагуа Л., 3-е место – Казарян С.

14-15 лет: 1-е место – Дзыба С., 2-е место – Толочко Д., 3-е место – Шакирбай А.

16-17 лет: 1-е место – Чингелия Л., 2-е место – Литвинов В., 3-е место – Эшба Л.

Программа Казе -Ха кумитэ:

12-13 лет: 1-е место – Казарян С., 2-е место – Чаквитадзе Г., 3-е место – Хагба А.

14-15 лет: 1-е место – Дзыба С., 2-е место - Толочко Д., 3-е место – Шакирбай А.

16-17 лет: 1-е место – Эшба Л., 2-е место – Литвинов В.

Турнир был посвящен также Владимиру Анцупову – Герою Абхазии, кандидату исторических наук, большому патриоту, погибшему в сбитом вертолёте над селом Латой.

Победители и призёры награждались кубками, медалями, ценными призами и дипломами соревнований.

Организатор турнира – Департамент по делам молодёжи и спорту столичной Администрации при поддержке Федерации каратэ-до Абхазии.

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: спортАвтор: Департамент по делам молодёжи и спорту столичной Администрации