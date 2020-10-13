ГОЛОС ПРЕДКОВ. В ПЕСНЕ ЯВЛЕННЫЙ. ФЕСТИВАЛЮ «РАЙДА» 10 ЛЕТ

28 апреля 2011 года в зале Абхазской Государственной филармонии им.Р.Д.Гумба состоялся первый Республиканский фестиваль фольклорных вокальных коллективов Абхазии «Райда».

Идея фестиваля пришла к его учредителю – Кварчия Нури Еремеевичу – задолго до этой даты. Будучи директором Республиканского центра народного творчества Абхазии им. И. Е. Кортуа, он как никто другой все послевоенные годы остро ощущал потребность негосударственных фольклорных коллективов в площадке, где будет возможность хотя бы один раз в год, но стабильно представлять своего рода отчёт о проделанной работе на массовую публику, тем самым внося лепту в сохранение национального музыкального фольклорного наследия Абхазии. Также было необходимо обратить внимание на молодёжь, чьё развитие и полноценное духовное формирование невозможно представить в оторванности от своих корней, без приобщения к лучшим образцам музыкальной культуры предков.

Проблемой возрождения фольклора Центр традиционно занимался ещё в советский период. Редкий человек не помнит ансамбль долгожителей «Нартаа», который основал известный абхазский композитор, собиратель фольклора – Иван Еснатович Кортуа, чьё имя носит наша организация. Ансамбль гремел на весь мир! Была задана высокая планка, которая и по сей день служит парадигмой, на которую можно и нужно равняться.

«Задав начало нашему фестивалю «Райда», мы также преследовали цель ненавязчиво стимулировать деятельность участников и руководителей коллективов художественного творчества, как бы держать их в тонусе. Мы не имеем права расслабляться, так как уже хорошо знаем, к чему это может привести нашу культуру. Нам нужно не только пытаться сохранить то великое и самобытное наследие, доставшееся нам, но и развивать на его базе наше будущее и, как эстафету, передать потомкам», – отмечает Нури Кварчия.

Таким образом, уже десять лет подряд, без пропусков, фестиваль ежегодно собирает на одной сцене участников из всей Абхазии и благодарных зрителей в зале, став плановым мероприятием нашего Центра. Благодаря архиву нашей организации, можем вспомнить, какие коллективы откликнулись на наш призыв к участию в первый раз:

1. Пицундский фольклорный ансамбль «Абаата», руководитель – Назырбей Эбжноу.

2. Очамчырский фольклорный ансамбль «Эрцаху», худрук – Константин Ченгелия.

3. Гудаутский фольклорный ансамбль «Рица», руководитель – Гумба Леонтий.

4. Молодёжный состав Гудаутского ансамбля «Рица», хормейстеры – Гунба Эсма и Джения Саида.

5. Гагрский фольклорный ансамбль «Киараз», руководитель – Багателия Баграт.

К участию в фестивале с самого его основания допускались все желающие коллективы, в чьём репертуаре есть абхазская народная песня. По сей день обязательным является исполнение от 3-х до 5-ти фольклорных вокальных номеров. Отметим, что ни один концерт «Райда» не обходится без таких близких каждому абхазу песен, как «Озбакь», «Песнь о скале», «Песня о Салумане Бгажба», «Кьаразаа», «Ауардын», «Еудиса», «Азамат», «Песня нартов». Нередко одну и ту же песню представляют два или три коллектива. Связано это с большой нерешенной проблемой отсутствия глубокой работы с пластом фольклора. Недостатка в материале для разучивания нового репертуара нет, ибо наша культура – ларец с несметными богатствами, надо лишь научиться открывать его и брать нужное. Проблему эту стараемся поднимать на каждой встрече с руководителями коллективов.

Первоначальная задача, поставленная нашим Центром – обратить внимание многих коллективов на фольклор. После преодоления этого порога спустя годы, когда выявилось порядка дюжины коллективов, появилась новая задача – выйти на качественный уровень.

Радует появление новых ансамблей. В последние годы заявили о себе детский школьный ансамбль им.Кязыма Агрба из с.Джирхуа под руководством Цвейба Дианы, вокально-инструментальный ансамбль «Райда» гудаутской сш №1 (руководитель Тарба Астанда). Постоянно совершенствуется гудаутский молодёжный ансамбль «Ахьыщтра», которым руководят Гунба Эсма и Джения Саида. В 2015 году по ходатайству нашего Центра этот коллектив принял участие в концерте на Курской Коренной ярмарке, представляя нашу страну. Дух абхазской песни тогда ярко и звонко пронёсся над Курской землёй и был принят зрителями громкими овациями. С 2017 года к нам подключился и Галский район с ансамблем «Мапшалия» (руководитель Малазония Муртаз), в репертуаре которого известные абхазские песни звучали по-новому. К большому сожалению, мы узнали, что в 2020 году галцы к нам на концерт не приедут, т.к. ансамбль временно перестал работать.

Постепенно в работу вовлекается и Ткуарчалский район. Своим оригинальным творчеством отличился молодёжный ансамбль «Самурзакан» под руководством талантливого Михаила Джумутия. В 2019 году впервые за весь послевоенный период г.Ткуарчал направил к нам свой вокальный коллектив «Ткуарчал», который возглавил Чкадуа Давид. В советский период этот город был известен не только достижениями в угледобыче, но и высоким уровнем творческой культуры. Ансамбль Георгия Шакая был в числе образцовых в Абхазии. Надеемся, что после длительного перерыва наш Ткуарчал зазвучит новыми голосами, найдёт в себе силы возродиться через талантливую молодёжь, в которой у нас нет недостатка.

Хотелось бы большей вовлечённости в наши мероприятия ансамбля из г.Нового Афона. В 2016 году мы принимали «Анакопию» под руководством Нурби Аджинджал. Уже несколько лет от ансамбля нет обратной связи. Надеемся, что руководство города обратит внимание на проблемы, наверняка имеющиеся у коллектива, и окажет посильную поддержку в их устранении.

(Окончание в следующем номере)

Э.БЕРУЛАВА, ведущий методист ГУ РЦНТ РА им. И. Е. Кортуа

Номер: 98Выпуск: 3976Рубрика: обществоАвтор: Э.БЕРУЛАВА, ведущий методист ГУ РЦНТ РА им. И. Е. Кортуа