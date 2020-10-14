Спорт

Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту в лице председателя Джемала Губаз поздравляет с 70-летием мастера спорта СССР по морскому многоборью, заслуженного тренера РА по волейболу и плаванию, заслуженного работника физической культуры и спорта РА Александра Александровича Арамяна!

Александр Арамян родился 6 октября 1950 года в городе Сухуме. Учился в Сухумской средней школе № 8. С 10 лет начал заниматься морским многоборьем в секции ДОСААФ. По окончании школы служил в спортивном клубе армии города Тбилиси, где защищал честь вооруженных сил. Во время службы входил в составы сборных команд Абхазской и Грузинской ССР, становился неоднократным чемпионом Абхазии и Грузии. Принимал участие в первенствах СССР. На первенстве СССР в Таллине в составе сборной команды выиграл парусную гонку и был включен в состав команды СССР для участия в первенстве Европы. После службы вернулся на Родину. В 1971 году переехал в Пицунду. Здесь он вскоре начал работать тренером по плаванию в Пицундской средней школе № 2.

За время работы он подготовил таких спортсменов, как серебряный призер чемпионата Советского Союза среди юношей Царен Шаронян. Его ученики – мастер спорта Советского Союза Андрей Тихомиров и Любовь Дорожкина, которые были в составе сборной Советского Союза по плаванию «Олимпийской надежды». Среди воспитанников Александра Арамяна – призеры не только соревнований в Абхазии, но и в Советском Союзе.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. по направлению Республиканского военкомата был оставлен для работы в тылу.

В 1995 году Александр Александрович тренировал футбольную команду «Киараз» (Пицунда), которая стала чемпионом Абхазии. В этом же году ему было присвоено звание «Заслуженный тренер РА по плаванию».

В 2000 году стал работать тренером по волейболу в Гагрской ДЮСШ № 1. В 2005 году был назначен директором этой школы.

За время работы подготовил двух мастеров спорта РА по волейболу, чемпионов Абхазии, победителей международных и республиканских турниров среди женских и мужских команд.

В 2012 году Александру Александровичу было присвоено звание «Заслуженный тренер РА по волейболу».

За многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спорта и высокий профессионализм ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия». В его арсенале огромное количество наград и кубков.

Александр Александрович внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в нашей стране.

Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, ярких побед ученикам и дальнейших успехов на благородном тренерском поприще!

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум