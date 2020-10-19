В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

В Абхазии вводятся дополнительные ограничительные меры по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения внесены в Распоряжение Президента РА от 17 сентября 2020 г. «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

На основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции от 12 октября запрещается:

– с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно – проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий;

– с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно – деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы);

– с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно – деятельность детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций), СПА-салонов, саун, массажных салонов.

Руководителям центральных и местных органов госуправления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций предписано в период с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1 – 4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства).

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций в период с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно рекомендовано освободить с сохранением заработной платы работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства).

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Ниже приводятся пункты текста Распоряжения от 17 сентября 2020 г. с внесенными в него изменениями от 13 октября 2020 года.

1. Запретить на территории Республики Абхазия проведение:

– с 5 октября 2020 года – свадебных и иных массовых торжественных мероприятий;

– с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно – массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий.

2. Рекомендовать необходимость ограничения количества лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.

3. Объектам общественного питания обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

4. Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков и прилегающих к ним территорий с установлением обязательного требования по использованию продавцами (работниками) указанных объектов торговли средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

5. Местным администрациям обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта и использование водителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

6. Запретить с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).

7. Министерству здравоохранения Республики Абхазия в срок до 15 октября 2020 года:

– определить медицинские учреждения, расположенные в городе Сухум и районах Республики Абхазия, и обеспечить открытие и функционирование в них изолированных помещений для размещения лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией;

– завершить организационно-технические мероприятия по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ.

8. Министерству финансов Республики Абхазия обеспечить финансирование:

– дополнительных расходов по увеличению штатной численности работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия до восьми человек;

– мероприятий по приобретению Государственной санитарноэпидемиологической службе Министерства здравоохранения Республики Абхазия специализированного оборудования и расходных материалов, необходимых для увеличения количества проводимых медицинских исследований и тестов по выявлению коронавирусной инфекции;

– мероприятий, указанных в абзаце 2 пункта 7 настоящего Распоряжения.

8.1. Запретить с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно деятельность:

– детских дошкольных учреждений;

– общеобразовательных учреждений;

– образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций);

– СПА-салонов, саун, массажных салонов.

9. Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия совместно с местными администрациями постоянно обеспечивать дошкольные и общеобразовательные учреждения средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), средствами дезинфекции, термометрами.

10. Министерству здравоохранения Республики Абхазия информировать население о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

10.1. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций в период с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства).

Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих организаций в период с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно освободить с сохранением заработной платы работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства).

10.2. Установить с 14 октября 2020 года в центральных и местных органах государственного управления, иных государственных органах, государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях обязательное требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Руководителям обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки) и средствами дезинфекции.

Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих организаций установить внутренними локальными актами организаций требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

10.3. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций обеспечить сохранение и выплату в полном объеме заработной платы работникам указанных органов государственного управления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, осуществление трудовой (служебной) обязанности которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19.

10.4. Рекомендовать гражданам при нахождении в общественных местах обязательное использование средств индивидуальной защиты (медицинские маски).

11. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:

– администрации города Сухум, районов, городов в районе, поселков, сел – по реализации пунктов 1–5 Распоряжения;

– Министерство культуры Республики Абхазия и администрации г. Сухум и районов – по реализации пункта 6 Распоряжения;

– Министерство здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пунктов 7 и 10 Распоряжения;

– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 8 Распоряжения;

– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия и администрации г. Сухум и районов – по реализации пункта 8.1 и пункта 9 Распоряжения;

– руководителей центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций – по реализации абзаца 1 пункта 10.1, абзаца 1 и 2 пункта 10.2 и пункта 10.3 Распоряжения.

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации