ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, находящийся с рабочим визитом в Москве, посетил Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Ахба рассказал Президенту о деятельности Посольства в условиях пандемии.

В Посольстве Аслан Бжания встретился с врачами-соотечественниками, работающими в Москве. На встрече обсуждались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией в Абхазии и организацией медицинской помощи населению. «Состоялся конструктивный, деловой разговор, по итогам которого будут приняты определенные меры», – сказал Президент РА.

Встреча была организована Посольством Республики Абхазия.

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс