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28.10.2020
Номер: 103
Выпуск: 3981
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, находящийся с рабочим визитом в Москве, посетил Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Ахба рассказал Президенту о деятельности Посольства в условиях пандемии.
В Посольстве Аслан Бжания встретился с врачами-соотечественниками, работающими в Москве. На встрече обсуждались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией в Абхазии и организацией медицинской помощи населению. «Состоялся конструктивный, деловой разговор, по итогам которого будут приняты определенные меры», – сказал Президент РА.
Встреча была организована Посольством Республики Абхазия.
Номер: 103
Выпуск: 3981
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс