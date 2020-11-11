СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ИЗВЕЧНО СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА АБХАЗИИ

Беслан Цибович Джопуа в этом году получил сразу две высокие должности – в апреле был назначен первым вице-премьером, а в июне – министром сельского хозяйства Республики Абхазия. Но на последней должности ему не впервой: занимал её с 2011 по 2014 годы. Получается, что Беслан Цибович ныне продолжает дела, незаконченные или прерванные со сменой государственной власти шесть лет тому назад. Поэтому сейчас легко вошел в обязанности министра и знает, как говорится, что где и что почем. Более того, агроном по образованию, он ранее работал по профессии, а будучи депутатом Народного Собрания – Парламента РА третьего и четвертого созывов, принимал участие в обсуждении вопросов, касающихся формирования госбюджетов, развития экономики и сельского хозяйства. Поэтому его ответы на вопросы нашей газеты отличались профессионализмом и знанием возложенного на него государством дела, проблем и путей их решения.

Беслан Джопуа является ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, был комиссаром батальона Восточного фронта.

– Беслан Цибович, хочу, чтобы мы сначала повели разговор о внутренних возможностях развития сельского хозяйства, о самостоятельности или несамостоятельности Абхазии в обеспечении своего населения и гостей продовольствием. Ведь не секрет, что мы многие овощи и фрукты, не говоря уже о крупах, яйцах и даже мясомолочных продуктах, завозим извне…

– Мы всегда (и когда учился в школе, помню) именно в цифрах определяли состояние своего развития, сравнивали его, например, с положением «до» и «после» войны 1941–1945 годов. И сейчас, к сожалению, говорим «до развала Союза», «до начала войны»… Действительно, эти трагические для государства и народа события принесли огромные потери, создали определенные рубежи. Что касается сельского хозяйства, то оно всегда было дотационным. Только Белоруссия и Россия советского периода обеспечивали себя сами и всю нашу большую страну продовольствием. Даже при том, что в Абхазии в каждом селе были животноводческие фермы, а во многих местах молочные совхозы-комплексы и крупные птицефермы, к нам завозились мясомолочные продукты. А сегодня, когда все разрушено, мы особо нуждаемся в них. У нас нет государственных ферм, только несколько частных, и они больше мясного направления и для собственных нужд.

В Госбюджет страны за все послевоенные годы правительство республики не имело возможности закладывать существенные суммы на развитие сельского хозяйства. Но в 2009 году в Инвестиционную программу впервые была заложена подобная статья. Предусматривалась закладка садов многолетних культур – винограда, хурмы, айвы, ореха, инжира и т. д. – по несколько гектаров под каждый вид. Из заложенных тогда 1400 га сегодня более 600 га дают урожай. Их смогли сохранить. Это были ранние закладки, а поздние – до 800 га –погибли из-за отсутствия за ними ухода (средств). Построили в те же годы плодоовощехранилище с охлаждением емкостью 2500 тонн, тепличное хозяйство с использованием новейших технологий.

Из заложенных по Инвестпрограмме 1 млрд рублей освоено было 650 миллионов рублей. Но финансирование прекратилось в 2014 году, и с того времени не смогли ничего предусмотреть из собственных государственных средств на поддержание посадок многолетних культур.

Однако сейчас мы решаем вопрос сельского хозяйства под другим прицелом. Разрабатываем и согласовываем в правительственных инстанциях проект ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства, создание и развитие производственно-технической базы малых форм хозяйствования на 2021–2023 годы». Для выполнения этой Программы в Госбюджете Республики Абхазия на 2021 год предлагаем выделить 100 миллионов рублей. Это немного, но и немало. Если нашу Программу примут, если пандемия не задушит и жизнь наладится, то в государстве найдутся эти 100 миллионов. Из них на развитие растениеводства, восстановление садов многолетних и однолетних насаждений предусмотрены 30 миллионов рублей, на развитие животноводства – 11 миллионов, рыбной отрасли – 10 миллионов, на приобретение средств и проведение работ по защите растений от вредителей и болезней – 10 миллионов, создание и развитие производственно-технической базы малых форм хозяйствования –39 миллионов рублей. За предусмотренные сроки реализации Программы (до 2023 года) мы надеемся достичь хороших результатов. Например, повысить конкурентоспособность (заодно и снизить цены) собственной сельхозпродукции на внутреннем рынке, а также увеличить её объёмы, повысить эффективность использования земель и иных ресурсов, развить крестьянские хозяйства и занять сельское население, обеспечить его благосостояние. В селе сегодня у каждого жителя найдутся по одному-два гектара земли (а то и меньше понадобится), которые можно будет использовать для создания мини-хозяйств. Мы не планируем выдавать деньги на руки, и это не кредит, который надо возвращать с процентами, а будем обеспечивать техникой, саженцами, проволокой и всем прочим необходимым.

Чтобы стать участником Программы, надо иметь гражданство Абхазии и подать заявку на участие в конкурсе.

Контроль над исполнением программы Кабинет Министров возлагает на наше Министерство сельского хозяйства.

– Что можете сказать о новых или возрождении прошлых культур? Ведь еще в досоветские времена, мне известно, у нас были персиковые сады, урожай экспортировался. Были сливы… и в недавнем прошлом тоже, в Пицунде, например.

– Я всегда склонен к выращиванию субтропических культур. Но сегодня на российском рынке и персики, и сливы, и яблоки есть. Однако нет почти хурмы, фейхоа, цитрусовых, и мы должны под них закладывать больше площадей.

Построенное плодоовощехранилище используется только на 10%. Его сейчас эксплуатирует РУП «Абхазплодэкспорт» – под склад. А надо там сделать базу и хранить для дальнейшей реализации выращиваемые в Абхазии и завозимые прямо с российских полей овощи, которые намного дешевле тех, что сейчас завозим. А что сейчас завозим? Фасованные овощи, тот же картофель в сетках как продукцию. А фасованные уже дороже.

Еще об одной продукции надо сказать. О мёде. У наших крестьян немало – до 800 тонн – качественного мёда, а реализовать не могут. Покупать у них должен РУП «Абхазмёд», на балансе у которого находится построенный государством завод по очистке и фасовке мёда. Однако у РУП тоже многолетние проблемы с реализацией мёда. Президент поручил решить этот вопрос. Он очень важный для экономики и имиджа страны, давно славящейся своими особой породы медоносными пчёлами «абхазянками».

– Давайте остановимся конкретно на яблоневых садах, заложенных в недалеком прошлом, и наша газета немало писала об этом. Потом что-то произошло…

– Целевой Программой, о которой рассказал выше, предусмотрено использование огороженных земельных участков, уже почти готовых для закладки многолетних культур. То есть мы будем использовать только те территории, на которых ранее были посадки.

– А поверит ли вам сегодня крестьянин, который тогда с удовольствием взялся за работу в этих садах и остался потом ни с чем?

– Но это же государство создавало, а он получал зарплату, сам ничего не вкладывал!

Мы поможем крестьянину поднимать подсобные хозяйства, создавать небольшие предприятия – а это дополнительные рабочие места. Малые предприятия, о которых очень много говорится всегда, действительно нужны в селах – хоть одно на два села.

Сегодня в Абхазии нет крупных перерабатывающих предприятий. Эту нишу в основном заполняют индивидуальные предприниматели – кто-то сам смог создать свое хозяйство, кто-то получил государственную поддержку на первых порах и дальше «раскрутился».

– Где смогли уберечь сады с многолетними культурами?

– В Ткуарчалском районе на 100 гектарах уже третий год получают хороший урожай ореха фундука. До 20 гектаров яблоневых садов, также в хорошем состоянии, в Гулрыпшском районе. Два прекрасных участка яблоневых садов в Гудаутском районе, оба в Аацы. В Махадыре Гагрского района яблоневые сады плодоносят на 7 гектарах. В основном яблони итальянских сортов. Абхазских сортов, тех же зимних, мало, только в НИИ сельского хозяйства их можно приобрести. Кстати, в свое время этот НИИ организовал питомник, выращивавший на 30 гектарах до 7 миллионов саженцев всех субтропических культур, затем питомник не использовался.

– В советские годы в Абхазии было много лавровых деревьев. Лист пользовался спросом, его покупало государство. Что сегодня можно предпринять?

– В Сухуме после войны было создано предприятие «Адап», сейчас не работает. В Гале частным образом сушат, пакуют и вывозят лавр в Россию, но это малые объемы. Возрождение лавра – это интересная тема. Надо найти рынок сбыта…

– Во многих местах Абхазии стоят оранжевые здания приемных пунктов, символизирующие наши цитрусовые. Они так и будут пустовать?

– Это был частный бизнес-проект, который вроде работает, есть предприятия, сады.

– Но настал очередной цитрусовый сезон, а также сезон фейхоа, хурмы. Что правительство предусматривает для реализации фруктов, для облегчения положения крестьян и увеличения их доходов?

– По этим вопросам было проведено два совещания. Президент дал нам наказ навести порядок на границе и сделать так, чтобы крестьяне могли заплатить необходимые сборы и без трудностей перевозить урожай.

По поручению председателя Правительства я и другие представители Кабинета Министров, министры экономики, финансов и транспорта, глава Администрации Гагрского района выехали на Псоу, где встретились со всеми службами, собрали информацию о положении дел, то есть узнали, во сколько обходится сегодня производителю перевоз тех же цитрусовых. После принятия руководством мер в этом урожайном сезоне перевоз цитрусовых будет обходиться минимально примерно в 6-7 рублей за килограмм. В прошлом году это обходилось в 12 рублей.

Для облегчения сбора различных документов давно созданы брокерские конторы, две из них есть и в Сухуме. При вывозе сельхозпродукции предприниматели и крестьяне освобождены от пошлины согласно российско-абхазскому Соглашению.

– Мраморный клоп остается основным вредителем урожаев на селе. Принимаемые уже несколько лет подряд меры не уничтожили их.

– Со всей ответственностью заявляю, что без помощи российских коллег мы не смогли бы справиться с клопами. Не окончательно, но все-таки уменьшили их количество до каких-то пределов, а бороться с ними нужно постоянно. Пока, по крайней мере. По Соглашению сопредседателей Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия (по отдельной программе) нам выделены 133 миллиона рублей на приобретение химикатов, препаратов, ранцевых опрыскивателей с моторчиками, феромонных ловушек. Все это мы раздаем сельским жителям бесплатно. А механический сбор клопов (до пяти тонн собрали) крестьянам оплачивался. Не все российские деньги пока освоены, идет поэтапное финансирование.

Что такое клоп, нашему населению объяснять не надо. Он идет от одного растения на другое, на фруктовые и овощные насаждения – в зависимости от периодов их роста и созревания. На первом этапе в селах техникой были обработаны более 10 тысяч гектаров. Потом был второй этап. Сейчас, перед уходом клопа на последнюю фазу, будем проводить третью обработку растений.

Если на селе не защитим насаждения, не возродим старые или не освоим новые культуры, не обеспечим круглогодичное производство, то это будет большим нашим упущением, которому не найти оправдания. Сейчас в Абхазии стали популярны ягоды, например, клубника. Появилась (дорогая на рынке) голубика, которую выращивают на территории госхоза в Гале и на частном участке в Гулрыпше…

– Желаю Вам удачи в делах – во вновь начатых и продолженных!

– Спасибо! Интервью вела Заира ЦВИЖБА

Номер: 109Выпуск: 3987Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА